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È di otto arresti e ingenti sequestri di droga il bilancio delle recenti operazioni antidroga condotte dalla Polizia di Stato nella Capitale. Gli interventi, sviluppati tra basi logistiche, nascondigli nella vegetazione e spaccio su strada, sono stati effettuati in diverse zone di Roma e hanno portato al sequestro di cocaina, crack e shaboo, oltre a denaro contante e materiale per il confezionamento. Gli arrestati sono gravemente indiziati del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazioni coordinate e arresti nella Capitale

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le ultime attività di contrasto allo spaccio di droga hanno visto impegnati diversi commissariati della Capitale. Gli agenti hanno individuato e smantellato basi logistiche utilizzate per la custodia e il confezionamento dello stupefacente, oltre a scoprire nascondigli ricavati nella vegetazione dove venivano occultate le dosi pronte per la vendita.

L’operazione più articolata è stata condotta dagli agenti dei Commissariati di P.S. Flaminio e San Basilio, che hanno individuato in via Castelleone una base logistica ritenuta centrale per la gestione dello stupefacente. L’attività investigativa è partita dall’osservazione di movimenti sospetti nei pressi di un’abitazione monitorata.

Il blitz in via Castelleone: la scoperta della base logistica

Durante un servizio mirato, i poliziotti hanno notato un uomo uscire dall’abitazione e dirigersi verso un manufatto situato dietro l’immobile. Poco dopo, un secondo individuo è arrivato in auto, fermandosi davanti all’ingresso in attesa. L’incontro tra i due ha fatto scattare l’intervento degli agenti: il primo uomo, riemerso dal manufatto, ha consegnato alcuni involucri al secondo, che è stato immediatamente bloccato mentre aveva ancora tra le mani due buste contenenti complessivamente venti dosi di cocaina, sia “cotta” che “cruda”.

Contemporaneamente, altri agenti hanno cinturato l’abitazione e, sentendo lo scarico del bagno azionato ripetutamente, hanno deciso di intervenire. All’interno si trovavano il proprietario, un altro uomo e una donna. L’attenzione si è concentrata sul sistema di scarico: all’esterno, in un tombino collegato al bagno, sono state recuperate trentasette dosi di cocaina e crack, probabilmente gettate nel water nel tentativo di sottrarle al controllo.

Sequestri e perquisizioni: droga, denaro e materiale per il confezionamento

La successiva perquisizione dell’abitazione ha permesso di rinvenire un ulteriore involucro contenente crack, due bilancini di precisione, circa ventidue grammi di mannite (sostanza usata per il taglio della droga), materiale per il confezionamento, diversi telefoni cellulari e 95 euro in contanti.

Gli accertamenti sono stati estesi anche al manufatto raggiunto poco prima da uno degli indagati. Dietro un tavolo, gli agenti hanno trovato una cassaforte che, una volta aperta, ha rivelato trentasei involucri di cocaina. Su un mobile è stata inoltre rinvenuta un’ulteriore confezione della stessa sostanza, già aperta. Altri telefoni cellulari sono stati sequestrati all’interno delle autovetture in uso a due degli indagati.

Al termine dell’operazione, per cinque persone coinvolte, tutte di origine romana, sono scattate le manette: sono gravemente indiziate, in concorso tra loro, del reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Controlli sul litorale: arrestato un giovane a Fiumicino

Dal quadrante nord di Roma, i controlli si sono spostati sul litorale, dove gli agenti del Commissariato di P.S. Fiumicino hanno intercettato un ventitreenne romano mentre recuperava un involucro nascosto in un cespuglio. Nel nascondiglio sono state trovate ventinove dosi di cocaina, sia “cotta” che “cruda”, per un peso complessivo di circa 16 grammi. Il giovane aveva con sé anche 75 euro in contanti. Anche per lui è scattato l’arresto.

Ulteriori interventi: arresti a Val Melaina e Aurelio

Il bilancio delle operazioni si è completato con altri due interventi effettuati dalla Sezione Volanti, rispettivamente in zona Val Melaina e nel quadrante Aurelio.

Nel primo caso, l’attenzione degli agenti si è concentrata su un cinquantaseienne romano, trovato in possesso di sedici involucri contenenti cocaina e crack e di 415 euro in contanti. Tra il materiale sequestrato figurava anche un foglio manoscritto con numerose vie associate a diversi quantitativi, elemento che farebbe pensare a un sistema organizzato di consegna della droga a domicilio.

Nel quadrante Aurelio, invece, un giovane ucraino ha tentato di sottrarsi al controllo dandosi alla fuga e, una volta raggiunto, avrebbe opposto resistenza aggredendo gli operatori. Nella sua disponibilità è stato trovato oltre un grammo di shaboo. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di recuperare anche un bilancino di precisione. Il possesso, senza giustificato motivo, di documenti intestati ad altre persone e di un taglierino ha portato al deferimento del giovane in stato di libertà per ricettazione e porto di armi od oggetti atti ad offendere.

IPA