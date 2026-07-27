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È di quattro arresti e oltre 2,6 tonnellate di cocaina sequestrate il bilancio di una vasta operazione internazionale contro il narcotraffico, condotta nelle acque dell’Oceano Atlantico al largo di Lisbona. L’intervento, coordinato dalla Procura Distrettuale Antimafia di Brescia e realizzato dalla Guardia di Finanza in collaborazione con le autorità di Spagna e Portogallo, ha permesso di bloccare un gommone oceanico “go-fast” e di fermare i presunti responsabili.

Operazione internazionale coordinata dalla DDA di Brescia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Guardia di Finanza, l’operazione è stata il risultato di un’indagine articolata e di ampio respiro, coordinata dalla Procura Distrettuale Antimafia (D.D.A.) di Brescia. I finanzieri del Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria locale, insieme al Comando Operativo Aeronavale e al Servizio Centrale Investigazioni Criminalità Organizzata (S.C.I.C.O.), hanno agito in sinergia con le autorità di Spagna e Portogallo. Fondamentale è stato il supporto del Maritime Analysis and Operations Centre – Narcotics (M.A.O.C.-N) di Lisbona e della Direzione Centrale per i Servizi Antidroga (D.C.S.A.).

Il sequestro in mare: intercettato un “go-fast” carico di cocaina

L’azione si è svolta nelle acque dell’Oceano Atlantico, dove è stato individuato e fermato un gommone oceanico ultraveloce, noto come “go-fast”. A bordo dell’imbarcazione sono stati trovati quattro soggetti: due cittadini spagnoli, un cittadino di Gibilterra e un cittadino albanese residente a Mantova e domiciliato nella provincia di Brescia. Il natante è stato bloccato al largo delle coste di Lisbona dalla Policia Maritima portoghese, grazie all’attivazione dei canali di cooperazione internazionale di polizia.

Un carico da record: oltre 2,6 tonnellate di cocaina

Il sequestro ha riguardato un ingente quantitativo di sostanza stupefacente: oltre 2,6 tonnellate di cocaina sono state sottratte al mercato illecito. Il valore stimato del carico, secondo le autorità, si aggira intorno ai 78 milioni di euro sul mercato all’ingrosso. Se la droga fosse stata tagliata e destinata allo spaccio al dettaglio, avrebbe potuto generare un giro d’affari di circa 500 milioni di euro.

Il monitoraggio dell’imbarcazione è stato possibile grazie all’impiego di mezzi aerei dotati di tecnologie di ultima generazione per la sorveglianza marittima, rischierati in territorio iberico nell’ambito dei moduli per il controllo delle frontiere esterne dell’Unione Europea. La collaborazione tra le diverse componenti della Guardia di Finanza – dal Nucleo di Polizia Economico-Finanziaria di Brescia al S.C.I.C.O. e al Comando Operativo Aeronavale – ha permesso di seguire costantemente gli spostamenti del “go-fast” e di intervenire tempestivamente.

Le modalità del traffico: i “taxi del mare” e il metodo “drop off”

Le indagini hanno confermato che la criminalità organizzata utilizza imbarcazioni “go-fast” lunghe tra 10 e 16 metri, equipaggiate con numerosi motori fuoribordo ad alta potenza, capaci di superare i 70 nodi. Questi mezzi vengono impiegati con la tecnica del “drop off”: fungono da veri e propri “taxi del mare” per recuperare al largo i carichi illeciti precedentemente gettati in acqua dalle “navi madri” provenienti dal Sud America, con l’obiettivo di introdurli successivamente nel mercato europeo.

IPA