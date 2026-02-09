Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguito un arresto nella zona industriale di Massa. Il conducente di un autoarticolato è stato fermato dopo che gli agenti hanno scoperto la droga nascosta nel mezzo. L’operazione ha impedito l’immissione sul mercato di un ingente quantitativo di stupefacente destinato alle piazze di spaccio del nord ovest.

Il controllo e la scoperta della cocaina

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, tutto è iniziato con un controllo di routine da parte degli agenti della questura di Massa Carrara. Un autoarticolato, parcheggiato in modo anomalo nei pressi della zona industriale vicino allo stadio di Massa, ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine. L’area, già nota per essere stata colpita da furti ai danni di mezzi di trasporto, ha spinto i poliziotti a verificare la situazione.

Il comportamento sospetto del conducente

Durante il controllo dei documenti, il conducente del veicolo non è riuscito a fornire spiegazioni plausibili sul motivo della sua sosta in quel luogo, nonostante il carico di fertilizzante fosse diretto in Puglia. Questo dettaglio ha aumentato i sospetti degli agenti, che hanno deciso di approfondire gli accertamenti.

L’intervento dell’unità cinofila e il sequestro

Per chiarire la situazione, è stato richiesto l’intervento di una unità cinofila specializzata nella ricerca di stupefacenti. Il cane antidroga ha confermato i sospetti, individuando la presenza di sostanze illecite. Gli agenti hanno quindi scoperto 100 panetti di cocaina, nascosti abilmente nella motrice del mezzo, tra la carrozzeria e il rivestimento.

L’arresto e le conseguenze dell’operazione

L’arresto dell’uomo e il sequestro della cocaina hanno rappresentato un duro colpo per il traffico di droga nella zona. Secondo la Polizia, il quantitativo sequestrato avrebbe potuto fruttare enormi guadagni agli spacciatori e alimentare le piazze di spaccio del nord ovest. L’operazione ha così impedito l’immissione sul mercato di una quantità di cocaina dal valore stimato all’ingrosso di almeno tre milioni di euro.

Il sequestro di oltre un quintale di cocaina rappresenta uno dei più rilevanti degli ultimi tempi nella provincia di Massa Carrara. Le indagini proseguiranno per chiarire la provenienza dello stupefacente e individuare eventuali complici o destinatari della droga, che secondo gli inquirenti era destinata a rifornire il mercato del nord ovest.

