Cocaina pronta per lo spaccio a Roma tra vedette e pusher itineranti: cinque arresti

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È di cinque arresti e oltre 160 dosi di stupefacente sequestrate il bilancio di una serie di blitz della Polizia di Stato nella periferia nord-est della Capitale. Gli interventi, condotti dai Falchi della Squadra Mobile, hanno permesso di ricostruire e colpire diversi meccanismi di distribuzione al dettaglio di droga tra Ponte di Nona, Tor Bella Monaca e il quadrante Labaro-Prima Porta.

Le operazioni dei Falchi: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le ultime operazioni antidroga hanno interessato alcune delle aree più sensibili della periferia romana. Gli agenti della VI Sezione della Squadra Mobile hanno agito in maniera rapida e coordinata, riuscendo a individuare e bloccare diversi soggetti coinvolti nella cessione e nella detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Ponte di Nona: arrestati due uomini per spaccio

I primi due interventi si sono svolti nel quartiere Ponte di Nona. In questa zona, le cessioni di droga avvenivano sotto la protezione di sentinelle incaricate di segnalare l’arrivo delle forze dell’ordine. Nel primo caso, l’attività di osservazione ha consentito agli agenti di ricostruire il modus operandi di un tandem composto da due uomini: uno si occupava materialmente delle cessioni, mentre il complice collaborava alla vendita e raccoglieva gli incassi.

Dopo aver documentato uno scambio, le vedette hanno lanciato l’allarme, provocando la fuga dei sospetti. Un trentatreenne romeno è stato raggiunto dagli agenti al termine di un inseguimento, nonostante avesse tentato di disfarsi di due bustine contenenti oltre venti dosi di cocaina. Gli agenti hanno recuperato anche confezioni di hashish e alcune decine di euro in contanti. Per l’uomo è scattato l’arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Il giorno successivo, sempre a Ponte di Nona, l’attenzione degli investigatori si è concentrata su un ventitreenne romano incaricato di rifornire direttamente gli acquirenti. Il giovane si muoveva tra i clienti effettuando rapide consegne, mentre un complice gestiva gli incassi della piazza. Questa volta i Falchi sono riusciti a eludere il sistema di vedette, bloccando il ventitreenne mentre tentava di raggiungere un’area verde. Nella pochette che portava con sé, gli agenti hanno trovato un vero e proprio stock destinato alla vendita: cento involucri di cocaina, confezionati in serie e già pronti per essere immessi sul mercato. Anche per lui è scattato l’arresto.

Tor Bella Monaca: tre giovani organizzano la piazza dello spaccio

Un assetto ancora più strutturato è stato individuato a Tor Bella Monaca, dove tre giovani operavano secondo una precisa ripartizione dei compiti. Uno di loro svolgeva il ruolo di front desk, intercettando gli acquirenti e indirizzandoli verso gli altri due, incaricati delle cessioni. Seguendo il percorso di un cliente, gli investigatori hanno assistito all’acquisto di una dose di cocaina e sono intervenuti tempestivamente.

A finire in manette sono stati due tunisini di ventuno e venti anni. Il primo, direttamente impegnato nelle cessioni, aveva con sé ulteriori dosi di cocaina già confezionate e il denaro appena ricevuto dall’acquirente; il secondo era stato osservato mentre filtrava e indirizzava la clientela verso il punto di vendita.

Labaro-Prima Porta: arrestato un pusher itinerante

L’ultimo intervento ha portato i Falchi nel quadrante Labaro-Prima Porta, sulle tracce di un quarantaduenne romano che aveva trasformato la propria autovettura in un punto mobile di consegna dello stupefacente. Gli investigatori lo hanno intercettato mentre raggiungeva due uomini che lo attendevano lungo una strada appartata. In pochi secondi è stata documentata la cessione: due involucri passati di mano in cambio di alcune banconote.

L’intervento degli agenti ha cristallizzato lo scambio. Sotto il sedile del conducente, nascosta all’interno di una pochette, sono state rinvenute altre venticinque dosi di cocaina, suddivise in più confezioni e pronte per la vendita. L’uomo aveva inoltre con sé alcune centinaia di euro in contanti. Per il quarantaduenne è scattato l’arresto, mentre uno degli acquirenti, trovato ancora in possesso della sostanza appena ricevuta, è stato segnalato alla Prefettura.

Con questi cinque arresti e il sequestro di oltre 160 dosi di droga, la Polizia di Stato ha inferto un duro colpo alle reti di spaccio attive nella periferia di Roma.

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