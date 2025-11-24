Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un arresto e un ingente sequestro di cocaina al valico del Brennero. Un autista di TIR è stato fermato e trasferito in carcere dopo che, durante un controllo, gli agenti hanno scoperto un doppiofondo nel semirimorchio del mezzo, dove era nascosto un panetto di cocaina purissima. L’operazione è stata svolta nell’ambito dei servizi predisposti per contrastare il traffico internazionale di sostanze stupefacenti e l’immigrazione clandestina alla frontiera.

Il controllo al valico del Brennero

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, il 13 novembre scorso una pattuglia del Commissariato di P.S. del Brennero ha fermato un TIR proveniente dall’Austria. Il mezzo, dotato di semirimorchio refrigerato, ha subito insospettito gli agenti: il carico non era costituito da materiale deperibile, come ci si aspetterebbe da un frigo, ma da elettrodomestici. Inoltre, il tachigrafo del camion riportava orari e soste che non coincidevano con quanto dichiarato dall’autista e con i dati della bolla di carico, secondo cui il viaggio era iniziato in Olanda.

I sospetti degli agenti e l’intervento della Squadra Mobile

Di fronte a queste incongruenze, la pattuglia ha richiesto il supporto della Sezione Antidroga della Squadra Mobile della Questura di Bolzano. Gli investigatori, giunti sul posto, hanno subito notato il nervosismo dell’autista e hanno riscontrato che le scritte sul camion facevano riferimento a una ditta di trasporti estranea al proprietario effettivo del TIR. Questi dettagli hanno rafforzato i sospetti degli agenti, che hanno deciso di approfondire il controllo.

La scoperta del doppiofondo e il sequestro della cocaina

L’esperienza degli operatori della Squadra Mobile si è rivelata decisiva: sotto il rimorchio sono state individuate delle saldature anomale, che lasciavano supporre la presenza di un doppiofondo, probabilmente realizzato per occultare sostanze stupefacenti. Dopo aver smontato alcune coperture, i poliziotti hanno effettivamente trovato un vano nascosto, all’interno del quale era stato collocato un panetto di cocaina.

Le analisi e il valore della droga sequestrata

Le analisi di laboratorio hanno confermato che la sostanza rinvenuta era cocaina con un principio attivo dell’85%. Da questo quantitativo sarebbe stato possibile ricavare 5.700 dosi destinate al mercato illecito. Il valore della droga, se venduta al dettaglio, si sarebbe attestato tra gli 80.000 e i 100.000 euro. Tuttavia, la purezza particolarmente elevata avrebbe consentito almeno due “tagli” successivi, triplicando il valore complessivo della partita di cocaina.

Le conseguenze dell’operazione

La cocaina e il TIR sono stati posti sotto sequestro, mentre l’autista è stato trasferito in carcere. L’operazione si inserisce nei servizi di controllo rafforzati al valico del Brennero, predisposti dalla Questura di Bolzano per contrastare il traffico internazionale di droga e l’immigrazione clandestina lungo una delle principali rotte di collegamento tra Italia ed Europa centrale.

IPA