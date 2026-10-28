Cocaina rosa e piantine alte un metro e mezzo nella casa di due fidanzati a Coassolo Torinese: un arresto
In casa trovate marijuana, hashish, anfetamina, ecstasy e cocaina rosa. Un trentenne è stato arrestato, la fidanzata denunciata.
Cocaina rosa, anfetamina, ecstasy, hashish e marijuana, perfino in piantine alte un metro e mezzo, sparse un po’ in tutte le stanze. A Coassolo Torinese, in provincia di Torino, la casa di una coppia di fidanzati si era trasformata, secondo i carabinieri, in un piccolo market della droga: lui, 30 anni, è stato arrestato, lei, 28 anni, denunciata.
- Coassolo Torinese, la perquisizione nella casa dei fidanzati
- Dalla tusi alle piantine: cosa hanno trovato i carabinieri
Coassolo Torinese, la perquisizione nella casa dei fidanzati
Come riporta l’Arma dei Carabinieri, la perquisizione è scattata nei giorni scorsi su iniziativa dei militari della stazione di Lanzo Torinese.
Lui, originario della zona di Ciriè, vive a Coassolo, lei arriva dal Rivolese.
Quando i carabinieri sono entrati, si sono trovati davanti un vero campionario di sostanze.
Dalla tusi alle piantine: cosa hanno trovato i carabinieri
In casa c’erano 20 piantine di marijuana e 195 grammi della stessa sostanza, divisi in diversi barattoli.
I militari hanno sequestrato anche 128 grammi di hashish, 15 grammi di anfetamina e quasi mezzo grammo di ecstasy.
C’erano poi 1,34 grammi di tusi, la cosiddetta cocaina rosa, un mix di sostanze sintetiche.
Sequestrati infine 3.110 euro in contanti.
Il 30enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione della Procura di Ivrea, messo ai domiciliari.
La fidanzata è stata denunciata a piede libero per lo stesso reato.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.