Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Cocaina rosa, anfetamina, ecstasy, hashish e marijuana, perfino in piantine alte un metro e mezzo, sparse un po’ in tutte le stanze. A Coassolo Torinese, in provincia di Torino, la casa di una coppia di fidanzati si era trasformata, secondo i carabinieri, in un piccolo market della droga: lui, 30 anni, è stato arrestato, lei, 28 anni, denunciata.

Coassolo Torinese, la perquisizione nella casa dei fidanzati

Come riporta l’Arma dei Carabinieri, la perquisizione è scattata nei giorni scorsi su iniziativa dei militari della stazione di Lanzo Torinese.

Lui, originario della zona di Ciriè, vive a Coassolo, lei arriva dal Rivolese.

Quando i carabinieri sono entrati, si sono trovati davanti un vero campionario di sostanze.

Dalla tusi alle piantine: cosa hanno trovato i carabinieri

In casa c’erano 20 piantine di marijuana e 195 grammi della stessa sostanza, divisi in diversi barattoli.

I militari hanno sequestrato anche 128 grammi di hashish, 15 grammi di anfetamina e quasi mezzo grammo di ecstasy.

C’erano poi 1,34 grammi di tusi, la cosiddetta cocaina rosa, un mix di sostanze sintetiche.

Sequestrati infine 3.110 euro in contanti.

Il 30enne è stato arrestato per detenzione ai fini di spaccio e, su disposizione della Procura di Ivrea, messo ai domiciliari.

La fidanzata è stata denunciata a piede libero per lo stesso reato.

IPA