Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Quasi un chilo di cocaina è stato sequestrato e un giovane, successivamente arrestato per detenzione ai fini di spaccio. L’intervento dei Carabinieri è stato eseguito a Montoro, in provincia di Avellino, durante una perquisizione nell’abitazione del 23enne, già sottoposto ai domiciliari per precedenti reati contro il patrimonio.

La perquisizione e il ritrovamento della cocaina a Montoro

Secondo quanto si legge nel comunicato del Comando provinciale dei Carabinieri di Avellino, i militari della Stazione di Montoro, con il supporto delle unità cinofile del distaccamento di Sarno, hanno arrestato il giovane in flagranza. L’operazione è maturata nell’ambito di un’attività investigativa finalizzata a contrastare i reati in materia di stupefacenti.

Nel corso della perquisizione personale e domiciliare, i cani antidroga hanno individuato una scatola di scarpe in cui era stata nascosta una busta sottovuoto di grandi dimensioni. All’interno i militari hanno trovato 930 grammi di cocaina. In casa sono state inoltre sequestrate due bustine con oltre 36 grammi complessivi di cocaina e un involucro con circa 96 grammi di hashish, quantitativi che, secondo il comunicato, erano pronti per lo smercio.

Materiale e denaro sequestrati

Gli accertamenti hanno portato al sequestro anche di materiale ritenuto compatibile con il confezionamento della droga: un rotolo di pellicola trasparente, numerose buste per il sottovuoto, alcune già tagliate e usate, e una custodia rigida per un bilancino elettronico.

I Carabinieri hanno inoltre trovato quattro telefoni cellulari, che potrebbero essere stati utilizzati per gestire i traffici illeciti, e 1.160 euro in contanti, suddivisi in banconote di diverso taglio e ritenuti possibile provento dello spaccio. La somma è stata versata su un libretto postale infruttifero. Droga, dispositivi e materiale per il confezionamento sono stati repertati e sequestrati, a disposizione dell’autorità giudiziaria, informata dell’accaduto.

L’arresto e il trasferimento

Al termine delle formalità in caserma, il giovane è stato dichiarato in arresto secondo la normativa sugli stupefacenti e trasferito alla Casa circondariale di Bellizzi, ad Avellino.

Carabinieri