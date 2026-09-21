Cocaina sul pianerottolo a Roma, camion-deposito e sentinelle: sei arresti

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È di sei arresti il bilancio di una vasta operazione antidroga condotta dalla Polizia di Stato nella periferia est della Capitale. Diverse modalità di spaccio sono state intercettate dagli agenti, che hanno individuato cessioni rapide, depositi improvvisati e consegne a domicilio gestite direttamente dalle auto.

Le indagini e le modalità di spaccio

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’operazione ha preso avvio grazie a un attento monitoraggio dei movimenti sospetti e dei contatti tra soggetti già noti alle forze dell’ordine. Gli investigatori della Squadra Mobile hanno ricostruito le dinamiche operative delle piazze di spaccio nella zona est di Roma, individuando ruoli ben definiti: vedette incaricate di sorvegliare il territorio, pusher addetti alle cessioni e, in alcuni casi, sistemi di consegna su ordinazione per raggiungere direttamente i clienti.

Tor Bella Monaca: il controllo delle sentinelle

I primi interventi si sono concentrati su Tor Bella Monaca, dove gli scambi di droga avvenivano sotto la stretta sorveglianza di sentinelle pronte a segnalare l’arrivo delle forze dell’ordine. In una delle operazioni, una prolungata osservazione ha permesso ai Falchi di individuare un meccanismo ben organizzato: uno dei due uomini presidiava la strada, intercettando i potenziali acquirenti e indirizzandoli verso il pianerottolo di una palazzina, dove il complice concludeva lo scambio tra droga e denaro.

Dopo aver documentato l’ennesima cessione, gli agenti sono intervenuti riuscendo a bloccare uno dei due sospetti. Nel marsupio che portava con sé sono stati trovati 53 involucri di cocaina. Per il giovane è scattato l’arresto con l’accusa di detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

Altri arresti nella stessa zona

A poche ore di distanza, sempre nella stessa area, i Falchi hanno individuato un altro sistema di vendita al dettaglio, anch’esso basato sulla divisione dei compiti tra due complici: uno gestiva i contatti con gli acquirenti, l’altro perfezionava la cessione. I due sono stati fermati nonostante il tentativo di fuga e trovati in possesso di circa 64 grammi di cocaina e 120 euro in contanti. Gli accertamenti successivi hanno rivelato che uno dei due era già sottoposto alla misura del divieto di dimora nel Comune di Roma.

Largo Ferruccio Mengaroni: arrestato un altro giovane

Nello stesso quadrante, in largo Ferruccio Mengaroni, i Falchi hanno intercettato un altro giovane, che si era posizionato nella piazza in attesa dei clienti. Dopo averlo seguito nei movimenti, gli agenti lo hanno bloccato in flagranza con dosi di cocaina pronte per la vendita al dettaglio, procedendo all’arresto per spaccio.

Ponte di Nona: il camion-deposito

A Ponte di Nona, lo scenario dello spaccio si è spostato all’interno di un camion in disuso, utilizzato come deposito per la droga e punto di appoggio per le cessioni. Un sistema di vedette garantiva il controllo dell’area, monitorando costantemente gli accessi. Gli investigatori hanno atteso che avvenisse lo scambio prima di intervenire e bloccare un ventisettenne di origini egiziane. Il tentativo del giovane di occultare la droga nel cavo orale è stato vanificato dalla prontezza degli agenti.

La perquisizione personale e quella estesa al veicolo-deposito hanno permesso di rinvenire 40 confezioni di cocaina. Anche per questo giovane, già gravato da precedenti condanne per reati specifici commessi nel Viterbese, sono scattate le manette.

Delivery tra Casal Bruciato e Pietralata

Un’ulteriore modalità di spaccio è stata scoperta tra Casal Bruciato e Pietralata, dove i Falchi hanno individuato un ventunenne romano che operava in modalità delivery. Secondo la ricostruzione degli investigatori, il giovane riceveva gli ordini telefonicamente e raggiungeva i clienti a bordo del proprio veicolo, perfezionando le cessioni direttamente dall’abitacolo.

La perquisizione del veicolo ha portato al rinvenimento di 28 involucri di cocaina, per un peso complessivo di circa 33 grammi.

Le zone coinvolte e il bilancio dell’operazione

L’operazione ha interessato diverse aree della periferia est della Capitale, tra cui Tor Bella Monaca, largo Ferruccio Mengaroni, Ponte di Nona, Casal Bruciato e Roma. Il bilancio finale è di sei arresti, numerosi sequestri di cocaina e la conferma della presenza di sistemi di spaccio sempre più articolati e diversificati.

IPA