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È di quattro arresti e 80.000 euro sequestrati il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri che ha portato allo smantellamento di un’organizzazione dedita al traffico di sostanze stupefacenti nell’Alta Padovana. L’ultimo arresto, eseguito nei giorni scorsi, ha riguardato un cittadino albanese di 29 anni, estradato dalla Spagna. L’indagine, coordinata dalla Procura della Repubblica di Padova, ha permesso di ricostruire una fitta rete di spaccio attiva tra il 2024 e il 2025.

Le indagini e la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dal Nucleo Operativo e Radiomobile della Compagnia di Cittadella sotto la direzione della Procura della Repubblica di Padova. L’attività investigativa, avviata nel 2024, si è concentrata su un sodalizio criminale che aveva messo in piedi un vasto traffico di cocaina nell’area dell’Alta Padovana. Le indagini hanno permesso di identificare e arrestare diversi membri della rete, tra cui cittadini albanesi, rumeni, italiani, un bosniaco e una marocchina.

L’arresto in Spagna e gli altri provvedimenti

L’ultimo tassello dell’inchiesta è stato rappresentato dall’arresto di un cittadino albanese di 29 anni, destinatario di un’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal G.I.P. del Tribunale di Padova. L’uomo, dopo essersi sottratto alla cattura, si era rifugiato a Barcellona, dove è stato localizzato ed estradato in Italia. In precedenza, nel mese di ottobre 2025, erano già state eseguite tre misure cautelari nei confronti di altri indagati: due cittadini albanesi (di 22 e 27 anni) e un cittadino rumeno (22 anni), tutti coinvolti nel medesimo sodalizio criminale.

Le operazioni precedenti e i sequestri

Nel corso del 2024, i Carabinieri avevano già ottenuto risultati significativi, individuando la rete di distribuzione al dettaglio della droga. Tra marzo e aprile, erano stati arrestati in flagranza di reato due persone in distinte operazioni: un italiano di 26 anni residente nel Trevigiano, fermato a San Giorgio in Bosco (PD), e un albanese di 52 anni residente nel Vicentino, bloccato a Cittadella. Entrambi sono stati trovati in possesso di 50 grammi di cocaina nascosti nelle loro auto.

Ulteriori arresti e misure cautelari

Successivamente, nell’ottobre 2024, sono state eseguite altre quattro ordinanze di custodia cautelare in carcere nei confronti di due italiani (di 29 e 26 anni), un bosniaco (32 anni, residente a Santa Giustina in Colle) e una marocchina (25 anni, residente nel Trevigiano). In concomitanza con questi arresti, i Carabinieri hanno dato esecuzione a un decreto di sequestro preventivo per un valore di circa 80.000 euro, comprendente conti correnti e un’autovettura di grossa cilindrata, ritenuti provento dell’attività illecita.

La portata del traffico e i numeri dell’operazione

Secondo le risultanze investigative, il gruppo criminale avrebbe movimentato complessivamente circa 5 kg di cocaina, con una media documentata di 30-40 cessioni giornaliere nell’arco di un anno e mezzo. L’attività di contrasto ha consentito di monitorare e identificare numerosi acquirenti, appartenenti a ogni estrazione sociale e di età compresa tra 18 e 50 anni.

Il territorio coinvolto e la conclusione dell’indagine

L’operazione ha interessato principalmente il territorio della Compagnia di Cittadella e le zone limitrofe, tra cui Piazzola sul Brenta, San Giorgio in Bosco, il Trevigiano, il Vicentino e Santa Giustina in Colle. L’ultimo arresto, avvenuto a Padova dopo l’estradizione dalla Spagna, ha segnato la conclusione di un’indagine che ha permesso di smantellare una delle più attive reti di spaccio di cocaina dell’Alta Padovana.

IPA