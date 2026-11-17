Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Il caso Barbara D’Urso dopo l’ultima puntata di Ballando con le Stelle e le tensioni con Guillermo Mariotto non accenna a chiudersi e nella vicenda ora irrompe anche il Codacons. L’associazione vuole “vederci chiaro” sul contratto che lega la conduttrice all’azienda e sta preparando un’istanza di accesso agli atti per ottenerne una copia.

Perché il Codacons vuole “vederci chiaro” sul contratto di Barbara D’Urso

Stefano Zerbi, portavoce del Codacons, ha spiegato all’agenzia Adnkronos che la mossa dell’associazione “nasce dall’esigenza di far luce sulle condizioni economiche e contrattuali che hanno accompagnato l’ingresso di Barbara D’Urso nella giuria del programma, anche alla luce delle lamentele della stessa conduttrice e delle parole di Milly Carlucci, che ha recentemente ricordato le difficoltà delle trattative per portare la D’Urso nel programma”.

A rendere necessario l’approfondimento, ha aggiunto Zerbi, “sono anche gli ultimi avvenimenti: dopo lo scontro in diretta con Mariotto nella puntata del 14 novembre, la D’Urso ha manifestato pubblicamente la propria delusione per quanto accaduto, arrivando a prospettare la possibilità di abbandonare il tavolo della giuria”.

Secondo Stefano Zerbi, “quando la Rai sottoscrive accordi con personaggi pubblici per la partecipazione alle proprie trasmissioni, è legittimo chiedersi quali siano gli impegni economici assunti, quali prestazioni siano previste e quali condizioni regolino il rapporto”.

La richiesta finale del Codacons: “Vogliamo conoscere nel dettaglio il compenso riconosciuto a Barbara d’Urso, la durata dell’accordo, le eventuali spese accessorie a carico della Rai, gli obblighi contrattuali previsti per le parti e le clausole che disciplinano un’eventuale interruzione anticipata del rapporto o il mancato rispetto degli impegni assunti”.

Le ultime dichiarazioni di Milly Carlucci sul caso Barbara D’Urso

Nella serata di lunedì 16 novembre, Milly Carlucci ha rilasciato alcune dichiarazioni al Tg1 sul caso Mariotto – D’Urso a Ballando con le Stelle: “Mi fa un po’ sorridere che sia diventato un caso nazionale, al di là del fatto che Mariotto ha richiesto scusa. Il gesto del profumo è stato uno dei gesti istrionici di Mariotto”.

La conduttrice ha poi aggiunto: “Il nostro è un varietà molto particolare, che dura 4 ore e mezza. Ci sono anche delle punte di, chiamiamola, intemperanza. Non è che mi facciano piacere”.

In merito alla possibilità che Barbara D’Urso stia valutando di lasciare il programma, Milly Carlucci ha dichiarato: “Non lo so ancora, lei sabato scorso ha detto questo. Aspettiamo e vedremo sabato prossimo”.

Cos’è successo tra D’Urso e Mariotto a Ballando con le Stelle

Durante la settima puntata di Ballando con le Stelle, dopo l’esibizione di ballo di Ornella Muti con il ballerino Pasquale La Rocca, ci sono stati momenti di tensione tra la concorrente e la giurata Barbara D’Urso.

Nella discussione è intervenuto Guillermo Mariotto, che ha invitato la collega di giuria a lasciar parlare Ornella Muti.

Ne è nato un acceso botta e risposta: “C’è un po’ di camomilla per Mariottuccio?“, “Smettila di fare la finta, che sei sempre finta“.

Al culmine della discussione, Mariotto ha iniziato a spruzzare del profumo verso la D’Urso, facendo riferimento a della “puzza“. Visibilmente infastidita, Barbara D’Urso si è rivolta direttamente alla conduttrice Milly Carlucci chiedendo provvedimenti immediati.

Lo stilista, poco dopo, ha precisato che, quando ha parlato di “puzza”, non si riferiva a Barbara D’Urso: “Da quando abbiamo iniziato qui il programma io sento cattivo odore. Se qualcuno si sente ferito per questo, mi dispiace. Ma qui c’è cattivo odore e io spruzzo. Non mi riferivo a lei“.

Al termine della puntata, Barbara D’Urso si è sfogata sui social per quanto avvenuto in puntata.