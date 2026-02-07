Codacons contro Rai e Carlo Conti per Andrea Pucci a Sanremo, menzione a Tony Effe e monito sulle volgarità

Giornalista esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Bufera su Andrea Pucci e Carlo Conti, dopo che quest’ultimo ha reso noto che giovedì 26 febbraio il comico sarà protagonista al Festival di Sanremo nel ruolo di co-conduttore. Sulla vicenda è intervenuto anche il Codacons, sollevando dubbi sulla scelta della Rai di chiamare lo showman milanese per il popolare evento canoro. La vicenda ha innescato anche critiche sul versante politico, con i parlamentari del Pd in rivolta.

Andrea Pucci a Sanremo: Codacons contro la Rai, nominato il caso di Tony Effe

Il Codacons ha diramato un comunicato stampa in cui ha definito Pucci “un personaggio divisivo”. “In un momento così particolare per il Paese, ci chiediamo se sia il caso di portare sul palco di Sanremo personaggi così divisivi e che in passato si sono distinti per battute volgari, razziste e omofobe”, ha scritto l’associazione.

“Senza entrare nel merito delle idee politiche di Andrea Pucci – recita la nota -, quello che davvero sorprende è che la Rai abbia deciso di portare nell’evento più seguito della tv nazionale un comico accusato da più parti di lanciare messaggi sbagliati se non pericolosi”.

Secondo il Codacons, la Rai ha optato per una decisione “in netto contrasto con le battaglie che si stanno conducendo in Italia contro bullismo, omofobia, misoginia ecc., ma che non è nuova a Carlo Conti, che lo scorso anno portò al Festival Tony Effe nonostante le forti proteste contro i brani sessisti e violenti del rapper”.

“In caso di insulti, volgarità, o battute sessiste e razziste da parte del comico in occasione del Festival di Sanremo, la rete sarà chiamata a risponderne nelle sedi opportune”, ha concluso l’ente, lanciando un monito all’emittente pubblica.

Le dichiarazioni di Pucci

Perché Pucci è ritenuto da alcuni un comico inadatto per Sanremo? Perché in passato si è reso protagonista in diverse occasioni di messaggi controversi, per usare un eufemismo.

Ad esempio una volta ha commentato una foto dell’attuale segretaria del Partito Democratico, Elly Schlein, paragonandola esteticamente a due attori. “Alvaro Vitali e Pippo Franco insieme”, aveva digitato con scherno lo showman.

In un altro caso, ai tempi dei tamponi per il Covid, aveva detto una volgarità sull’influencer Tommaso Zorzi. “Abbiamo passato tutto l’anno scorso a farci i tamponi, si entrava in queste strutture dove ti infilavano il tampone in una narice, se erano str**zi anche nell’altra, se erano ancora più str**zi in bocca. Se invece ti chiamavi Zorzi nel cu*o”, aveva scritto Pucci in un tweet.

Pucci in passato ha anche attaccato Selvaggia Lucarelli, sempre con offese sul fisico. “Cattiva, vigliacca e già che ci siamo brutta. Anzi bruttissima”, aveva dichiarato.

Inoltre, di recente, si è schierato apertamente con Fabrizio Corona dopo gli attacchi dell’ex re dei paparazzi ad Alfonso Signorini. Durante una serata che lo ha visto protagonista a un evento, ha detto di essere “contento che Corona tiri fuori tutto”.

Il PD chiede chiarimenti alla Rai: “Pucci è una scelta palesemente di destra”

“Anche Sanremo come tutta la Rai è diventato TeleMeloni? I vertici Rai spieghino la scelta del comico Pucci, palesemente di destra, fascista e omofobo, già sulle cronache per aver preso in giro un ragazzo dello spettacolo per essere omosessuale”, hanno dichiarato in una nota i parlamentari Pd della commissione di vigilanza sulla Rai, con riferimento alle parole che il comico rivolse al già citato influencer Zorzi.

“Un tripudio di volgarità mista a razzismo. La Rai e il governo spieghino immediatamente cosa sta succedendo”, hanno concluso dal PD.