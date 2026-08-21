Codice della strada, stop alle targhe polacche: obbligo di Rc auto italiana anche per le macchine straniere
Con il nuovo codice della strada scatta la stretta sulle targhe polacche: per circolare in Italia servirà una polizza Rc auto nostrana
La bozza del nuovo codice della strada punta a contrastare l’esterovestizione imponendo una polizza Rc auto italiana ai veicoli stranieri registrati al Reve. La misura mira a disinnescare soprattutto il fenomeno delle targhe polacche, ampiamente diffuso al Sud per eludere le elevate tariffe locali. Il ministero dell’Interno ha parallelamente attivato i controlli telematici in tempo reale con i database di Varsavia.
- La stretta sull'esterovestizione nel codice della strada
- Il fenomeno delle targhe polacche
- Le altre novità del codice della strada
La stretta sull’esterovestizione nel codice della strada
Il testo-base del nuovo codice della strada, inviato dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti alle associazioni di settore per la consultazione fino al 13 settembre, introduce un’importante misura contro la cosiddetta “esterovestizione” dei veicoli.
Per le automobili immatricolate all’estero, ma utilizzate stabilmente sul territorio nazionale da residenti in Italia, non basterà più l’iscrizione al Reve (Registro dei veicoli esteri) e il pagamento dell’Ipt.
Una volta registrato il mezzo, i proprietari avranno l’obbligo di stipulare una copertura Rc auto con un’impresa assicurativa italiana o comunque iscritta negli elenchi dell’Ivass per poter circolare liberamente.
Il fenomeno delle targhe polacche
L’espediente dell’esterovestizione consiste nell’intestare il veicolo a una società estera per poi riprenderlo in noleggio o leasing, evitando imposte, premi assicurativi elevati e la notifica delle sanzioni oltreconfine.
In Italia si stimano decine di migliaia di mezzi coinvolti, con una fortissima concentrazione in Campania e nella provincia di Napoli (dove risultano registrate circa 35mila delle 53mila targhe straniere presenti nel Paese) a causa delle elevate tariffe locali.
Per rendere efficaci le verifiche su strada, il ministero dell’Interno ha già attivato dal 13 agosto il collegamento telematico diretto con i portali del governo polacco, consentendo alle Forze dell’Ordine di controllare in tempo reale carte di circolazione, patenti e coperture assicurative.
Le altre novità del codice della strada
La misura ha sollevato un dibattito politico, con il deputato di Alleanza Verdi e Sinistra Francesco Emilio Borrelli che ha definito l’intervento parziale.
Per Borrelli, sostenendo che per contrastare il ricorso alle targhe estere bisognerebbe introdurre una tariffa unica assicurativa per gli automobilisti virtuosi e superare le discriminazioni territoriali.
La revisione del codice della strada include inoltre altre proposte rilevanti, tra cui la possibilità di conseguire la patente B a 17 anni, l’introduzione di sanzioni progressive per gli eccessi di velocità, l’obbligo di casco e identificativo per le e-bike ad alte prestazioni e la facoltà per le moto di percorrere la corsia di emergenza in caso di rallentamenti autostradali.