Eseguito un arresto dai Carabinieri di Reggio Emilia, che hanno fermato un 33enne accusato di maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, lesioni personali e furto aggravato. La vicenda, iniziata nel marzo 2025, ha visto come vittima una giovane donna, la cui denuncia ha fatto emergere una situazione di violenza e soprusi protrattasi anche dopo la fine della relazione. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dai Carabinieri di Cadelbosco Sopra, mentre la Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia ha richiesto e ottenuto la misura cautelare.

Le indagini e la denuncia della vittima

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, la vicenda ha avuto inizio nel marzo 2025, quando una giovane donna ha intrapreso una relazione sentimentale con un uomo di 33 anni. Nel corso dei mesi, il rapporto si è trasformato in un incubo fatto di vessazioni, controllo ossessivo e violenze fisiche. La situazione è degenerata progressivamente, con una escalation di aggressioni verbali e fisiche che hanno stravolto la quotidianità della vittima.

La spirale di violenza e gli atti persecutori

La relazione, ormai compromessa, si è conclusa, ma la fine del rapporto non ha posto termine alle sofferenze della giovane. L’uomo ha continuato a perseguitarla, mettendo in atto atti persecutori sistematici. Le indagini hanno permesso di ricostruire una condotta violenta e abituale, caratterizzata da un crescendo di gravità: si sono verificati episodi di coercizione fisica e minacce di morte esplicite, rivolte non solo alla donna ma anche ai suoi familiari.

Il ruolo dei Carabinieri e della Procura

La giovane, dopo aver trovato il coraggio di raccontare la propria storia, si è rivolta ai Carabinieri della sezione radiomobile della compagnia di Reggio Emilia. In una deposizione sofferta, la ventenne ha descritto nei dettagli i maltrattamenti fisici e psicologici subiti. Gli elementi raccolti hanno portato i militari a denunciare il 33enne alla Procura di Reggio Emilia per maltrattamenti in famiglia, atti persecutori, lesioni personali e furto aggravato.

L’arresto e la misura cautelare

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Emilia, valutando le risultanze investigative dei Carabinieri, ha richiesto e ottenuto dal GIP l’applicazione della misura cautelare della custodia in carcere per l’indagato. Il provvedimento restrittivo è stato eseguito dai Carabinieri di Cadelbosco Sopra, che hanno condotto le indagini e assicurato l’uomo alla giustizia.

