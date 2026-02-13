Cognome imbarazzante per i tre fratelli "Bocchini", ottenuto il via libera per cambiarlo in "Muratori"

Giornalista professionista e analista geopolitico. Dal 2012 collabora con testate e tv nazionali e internazionali e con realtà accademiche. Esperto di esteri, segue per lavoro soprattutto Russia e Cina. Scrive per importanti riviste di settore e tiene conferenze e corsi su geopolitica e giornalismo.

Tre fratelli di Rimini hanno ottenuto il cambio del loro cognome originario perché considerato imbarazzante. Dopo aver presentato un’istanza alla Prefettura, è stato sostituito il paterno “Bocchini” adottando il cognome della madre, cioè “Muratori”. Si tratta di un iter amministrativo previsto dalla legge italiana. La decisione è dunque maturata per ragioni legate al disagio personale che il patronimico ha generato nei contesti scolastici e sociali, soprattutto in età adolescenziale.

Procedura di cambio del cognome durata anni

La procedura è stata avviata su iniziativa del fratello mediano nel 2022 e ha ricevuto il primo via libera nel corso del 2023, come spiegato dall’avvocatessa Cinzia Novelli, che ha seguito la famiglia nel percorso amministrativo.

Secondo quanto riferito dalla legale, il giovane non era stato vittima di episodi di bullismo in senso stretto, ma aveva manifestato disagio per alcune battute subite in più occasioni.

Una volta ottenuta l’autorizzazione per il primo dei tre fratelli, anche il maggiore ha deciso di intraprendere lo stesso percorso presentando a sua volta domanda per la modifica anagrafica.

Successivamente, su iniziativa di entrambi i genitori, è stata avanzata la richiesta anche per il più giovane, di 17 anni, al fine di uniformare il cognome all’interno del nucleo familiare.

Il padre non si è opposto al cambio di cognome

Il padre dei ragazzi non si è opposto alla decisione. Si è dunque trattato di una scelta condivisa, maturata tenendo conto della volontà e della serenità dei figli.

Per i tre fratelli riminesi, la conclusione dell’iter ha significato l’adozione ufficiale del cognome materno e il conseguente aggiornamento di tutti i documenti d’identità.

Come si può cambiare cognome all’anagrafe in Italia

In Italia il cambio di cognome è disciplinato dal D.P.R. 396 del 2000, che consente ai cittadini di presentare istanza alla Prefettura competente per modificare il proprio nome o cognome qualora vi siano motivazioni rilevanti.

Tra queste motivazioni figura per l’appunto anche l’esposizione al ridicolo o a situazioni che possano arrecare disagio personale o relazionale. La procedura prevede una valutazione da parte dell’amministrazione e, in caso di esito positivo, la pubblicazione del provvedimento prima dell’autorizzazione definitiva.

Negli ultimi anni, secondo dati del ministero dell’Interno, le richieste di modifica anagrafica legate a esigenze di tutela personale o sociale sono aumentate.

La procedura prevede il pagamento di una marca da bollo (solitamente 16 euro), l’affissione di un avviso per 30 giorni e l’eventuale decreto di autorizzazione. In caso di rigetto, è possibile fare ricorso al Tar entro 60 giorni.