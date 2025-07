Colata detritica sulla ss51 a San Vito di Cadore, ancora crolli sulla Croda Marcora: strada chiusa per Cortina

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Ancora crolli dalla Croda Marcoraa San Vito di Cadore: nelle ultime settimane ci sono stati segnali di collasso della parete. Nella notte si è riversata sulla strada 51 di Alemagna una colata detritica. Chiuso il tratto all’altezza di Dogana Vecchia.

Colata di detriti a San Vito di Cadore

Nella notte i profili social di locali si sono riempiti di immagini dell’ampia colata di detriti tra San Vito di Cadore e Cortina. Si tratta dell’ennesima situazione di disagio per i cittadini, ma anche di pericolo.

La colata, composta da fango e sassi, si è staccata dopo la mezzanotte tra il 30 giugno e il 1° luglio dalla Croda Marcora. I detriti sono scesi fino alle prime abitazioni di San Vito di Cadore (a Belluno).

© 2024 OpenMapTiles | © 2024 OpenStreetMap contributors | © 2024 TomTom | Tuttocittà Crollo: detriti in strada

Non è il primo segnale di collasso della Croda Marcora. Nelle ultime due settimane sono numerose le segnalazioni online. La massa detritica, al momento, blocca la carreggiata della statale 51 di Alemagna in direzione di Cortina D’Ampezzo.

Segnali di crollo

Il 22 giugno scorso (dopo un altro crollo), un’altra colata aveva invaso le strade di Cancia. Anche in quell’occasione, la strada statale 51 di Alemagna, all’altezza dell’abitato di Cancia, era stata chiusa per via della frana dei vigili del fuoco.

Ancora a distanza di 11 giorni dalla precedente, il 27 giugno un’altra piccola colata detritica è scesa da Cancia. Massimo Bortoluzzi, consigliere provinciale, su Facebook scriveva dell’efficacia dello svuotamento delle vasche di laminazione. L’acqua e il materiale infatti non era arrivati direttamente sulla strada proprio grazie al lavoro svolto.

Il problema però restava e resta la Croda Marcora a San Vito di Cadore, che scarica roccia e fango. Il 29 giugno, dal versante della Marcora si era staccato molto materiale roccioso. La frana aveva sollevato una grande quantità di polvere che aveva invaso il centro abitato. La polvere appariva come molto fine, al pari del borotalco e intasava ogni spazio, perfino il buco della serratura delle abitazioni.

La situazione del traffico

Un’ora fa la situazione sulla strada statale 51 di Alemagna risultava ancora come bloccata all’altezza di Dogana Vecchia. Le ditte per il lavoro di rimozione del materiale detritico erano già al lavoro da diverse ore, ma la colata è stata ampia rispetto alle precedenti e il tempo di rimozione potrebbe essere più lungo del previsto.

Al momento, come riporta anche il sito ufficiale di autostrade, tutta la via del Parco risulta chiusa per via dei lavori e bloccata dai detriti.

Il video dopo la frana

I vigili del fuoco di Belluno e Verona sono al lavoro con due pale gommate, un escavatore e un camion per ripristinare la sicurezza nell’area.

Impegnate anche le squadre di Cortina e del distaccamento volontario di San Vito.