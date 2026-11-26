Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Uomini e donne con livelli estremamente elevati di colesterolo HDL, il cosiddetto colesterolo “buono”, presentano paradossalmente un’alta mortalità. Secondo gli studi, che proseguono ormai da diversi anni, questo tipo di colesterolo aumenta il rischio di malattie cardiovascolari. Esattamente come il “cattivo”. La regola per essere in salute sembra quella di mantenersi in equilibrio, evitando livelli estremamente bassi, ma anche estremamente elevati di HDL.

Che cos’è il colesterolo: differenza tra HDL e LDL

Il colesterolo in senso ampio non è qualcosa di “cattivo”, ma esiste una definizione generica per la quale si intende buono il colesterolo HDL e cattivo il colesterolo LDL. Il colesterolo è necessario al funzionamento dell’organismo, interviene nella sintesi di alcuni ormoni e della vitamina D.

Viene perlopiù prodotto dall’organismo e in parte assunto dall’esterno mediante l’alimentazione. Ed è qui che, con l’assunzione elevata o la non assunzione, si può andare incontro all’esposizione a maggiori rischi di complicazioni cardiovascolari, come infarto e ictus.

Il colesterolo si divide in: lipoproteine LDL (bassa densità) e lipoproteine HDL (alta densità). Le lipoproteine LDL trasportano l’eccesso di colesterolo dal fegato alle cellule del corpo attraverso le arterie e possono contribuire alla formazione di accumuli di grassi nei vasi. Si chiama aterosclerosi e può portare nel tempo alla formazione di placche che ostruiscono o occludono del tutto il flusso sanguigno. Da qui il rischio di ictus, infarto, insufficienza arteriosa degli arti inferiori.

Al contrario, le lipoproteine HDL fungono da spazzini dell’organismo, favorendo la rimozione del colesterolo dal sangue e la sua eliminazione tramite i sali biliari.

Cosa succede con l’HDL alto?

Sono aumentati nel tempo gli studi che provano come anche un livello estremamente alto di HDL possa comportare problemi all’organismo. In pratica, manifestano problemi cardiovascolari sia le persone che hanno elevati livelli di HDL sia quelle che hanno bassi livelli di HDL.

Viene meno quindi il pensiero comune per il quale più è basso il colesterolo meglio è, o più è basso il colesterolo “cattivo” meglio è. Non solo il colesterolo è essenziale per il nostro organismo, bisogna anche mantenerlo a un livello stabile e senza raggiungere i livelli estremi in un caso o nell’altro.

Infatti, anche con un’alta concentrazione di colesterolo HDL uomini e donne hanno maggiori rischi di mortalità legati a malattie cardiovascolari.

Quali sono i valori normali

Secondo le linee guida, il valore ideale di colesterolo è da mantenere al di sotto dei 200 mg/dl. Quindi i valori compresi tra 200 e 250 mg/dl sono considerati al limite, mentre valori superiori sono ritenuti pericolosi. Il valore ideale di colesterolo “cattivo” nel sangue dovrebbe essere inferiore a 130 mg/dl, ma in caso di presenza di altri fattori di rischio come diabete, sovrappeso, consumo eccessivo di alcol o sedentarietà, il limite di sicurezza scende ulteriormente.

Il valore normale del colesterolo HDL, considerato alleato della salute cardiovascolare, è quello non inferiore a 40 mg/dl. Non esiste in teoria un limite massimo, ma come abbiamo visto quando è estremamente elevato diventa causa di aumento di rischi di malattie cardiovascolari.

I valori desiderabili di HDL devono essere intorno a: 55 mg/dl negli uomini e 65 mg/dl nelle donne in età fertile.