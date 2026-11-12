Colette Kress CEO ad interim di NVIDIA dopo le dimissioni di Jensen Huang, è tra le donne più ricche al mondo
Il consiglio di amministrazione di NVIDIA ha affidato l'incarico di CEO ad interim a Colette Kress a seguito delle dimissioni di Jensen Huang
Colette Kress assume l’incarico di CEO ad interim di NVIDIA in seguito alle dimissioni del fondatore Jensen Huang, travolto dalle rivelazioni su due relazioni extraconiugali e dal crollo delle azioni del colosso tecnologico. La dirigente, già direttrice finanziaria dell’azienda dal 2013, figura tra le donne più ricche degli Stati Uniti con un patrimonio miliardario legato ai titoli del gruppo.
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