Un arresto per rapina impropria e diffamazione di pubblico ufficiale. L’episodio è avvenuto nel quartiere Alessandrino di Roma, dove una donna di 51 anni è stata fermata dalla Polizia dopo aver derubato la sua datrice di lavoro la prima notte di impiego. I fatti si sono svolti tra il pomeriggio e la mattina seguente, quando la vittima ha scoperto l’ammanco di 650 euro e ha chiesto spiegazioni, scatenando la reazione violenta della collaboratrice domestica. L’intervento degli agenti ha permesso di bloccare la donna, già nota per reati simili, e di recuperare la refurtiva. L’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria.

La notizia: assunta tramite social, deruba la datrice di lavoro

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, tutto ha avuto inizio quando colf di 51 anni ha risposto a un annuncio pubblicato sui social network, in cui si cercava aiuto per le pulizie domestiche. Presentandosi come collaboratrice affidabile, la donna è riuscita a farsi assumere e a ottenere anche un posto letto all’interno dell’abitazione della sua futura datrice di lavoro, nel quartiere Alessandrino di Roma.

Il furto nella notte: spariscono 650 euro dal portafogli

La neoassunta ha iniziato il suo lavoro nel primo pomeriggio, ma già la mattina seguente la situazione è precipitata. Al risveglio, la padrona di casa si è accorta che dal suo portafogli, lasciato come di consueto nella borsa appesa all’appendiabiti, mancavano 650 euro. Insospettita dall’ammanco, la donna ha chiesto spiegazioni alla collaboratrice, che ha reagito in modo inaspettato.

La fuga e l’aggressione: tentativo di scappare dopo il furto

Alla richiesta di chiarimenti, la colf ha tentato immediatamente di fuggire, spintonando e strattonando la datrice di lavoro che l’aveva accolta in casa con fiducia. Ne è nata una colluttazione che ha attirato l’attenzione dei vicini e ha richiesto l’intervento delle forze dell’ordine.

L’intervento della Polizia: fermata nel giardino di casa

Gli agenti del V Distretto Prenestino e del Commissariato Torpignattara sono intervenuti rapidamente sul posto, sorprendendo le due donne ancora impegnate in un acceso litigio nel giardino dell’abitazione. Gli operatori hanno subito chiesto alla collaboratrice di aprire la valigia che portava con sé, ma la donna ha cercato di prendere tempo, sostenendo di aver perso il lucchetto.

La scoperta della refurtiva e le versioni contraddittorie

Messa alle strette, la donna ha dovuto ammettere che all’interno della valigia si trovava del denaro, anche se ha dichiarato di non ricordare l’esatta somma e ha fornito diverse versioni sulla provenienza dei soldi. Di fronte all’evidenza della refurtiva sottratta alla datrice di lavoro, la collaboratrice ha tentato un’ultima e scioccante disperata difesa, accusando i poliziotti di aver stretto un accordo con la padrona di casa per incastrarla e dividersi il denaro.

Precedenti specifici e arresto immediato

Dai controlli effettuati dagli agenti è emerso che sulla donna pendeva già una nota di rintraccio per reati della stessa natura commessi in precedenza. Per questo motivo, è scattato immediatamente l’arresto con l’accusa di rapina impropria e diffamazione di pubblico ufficiale.

Le conseguenze per la vittima: lesioni guaribili in cinque giorni

A seguito dell’aggressione subita durante il tentativo di fuga della collaboratrice, la datrice di lavoro ha riportato lesioni giudicate guaribili in cinque giorni. L’episodio ha lasciato la donna scossa, ma grazie al tempestivo intervento delle forze dell’ordine, la situazione è stata riportata sotto controllo.

Le indagini e la presunzione di innocenza

Come precisato dalla Polizia di Stato, l’arresto è stato convalidato dall’Autorità Giudiziaria, ma le evidenze investigative raccolte si riferiscono ancora alla fase delle indagini preliminari. Pertanto, la donna arrestata deve essere considerata innocente fino a una sentenza definitiva e irrevocabile di condanna.

Il contesto: i rischi delle assunzioni tramite social

L’episodio avvenuto nel quartiere Alessandrino mette in luce i rischi legati alle assunzioni tramite annunci pubblicati sui social network, dove la verifica delle referenze e dei precedenti penali può risultare difficile. In questo caso, la fiducia riposta dalla datrice di lavoro nella nuova collaboratrice si è trasformata in una brutta esperienza, fortunatamente risolta grazie all’intervento delle forze dell’ordine.

Il ruolo delle forze dell’ordine e la collaborazione dei cittadini

La vicenda dimostra ancora una volta l’importanza della collaborazione tra cittadini e forze dell’ordine per prevenire e contrastare i reati contro il patrimonio e la persona. La tempestività della segnalazione e l’intervento degli agenti hanno permesso di evitare conseguenze più gravi e di assicurare la responsabile alla giustizia.

Conclusioni: una vicenda che invita alla prudenza

Il caso della colf arrestata per rapina impropria nel quartiere Roma rappresenta un monito per chiunque decida di affidarsi a sconosciuti per servizi domestici, soprattutto quando il primo contatto avviene online. La prudenza, la verifica delle referenze e la segnalazione tempestiva di comportamenti sospetti restano strumenti fondamentali per tutelare la propria sicurezza e quella dei propri beni.

