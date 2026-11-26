Giornalista pubblicista. Laureato in Comunicazione, per anni si è occupato di sport e spettacolo. Scrive anche di attualità, cronaca e politica. Ha collaborato con importanti testate e programmi radio e tv, a livello nazionale e locale.

Colin Farrell ha parlato pubblicamente del suo figlio primogenito James, affetto dalla sindrome di Angelman: “Ha plasmato il mio cammino di uomo”. L’attore irlandese è il protagonista di “The Slightest Touch”, documentario incentrato sul suo sodalizio con l’attivista Emma Fogarty, nata con l’epidermolisi bollosa.

Di cosa parla il documentario The Slightest Touch

“The Slightest Touch” è un documentario diretto dalla regista Rachel Fleit, in arrivo il 25 novembre su Hbo e Hbo Max e il 26 novembre sugli schermi italiani.

Racconta il sodalizio nato 15 anni fa tra l’attore irlandese Colin Farrell e l’attivista Emma Fogarty, nata con l’epidermolisi bollosa, una patologia che rende i tessuti epidermici estremamente vulnerabili al minimo attrito, nota anche come “sindrome della pelle di farfalla”.

I medici lo avevano escluso ma Emma Fogarty è riuscita a varcare la soglia dei 40 anni. Per celebrare questo traguardo, ha deciso di affrontare la maratona di Dublino assieme all’amico Colin Farrell.

Le parole di Colin Farrell su Emma Fogarty e su suo figlio

Ai microfoni di ANSA Colin Farrell ha dichiarato: “Ciò che mi ha più colpito è stata la straordinaria forza d’animo di Emma, il coraggio con cui sceglie di vivere l’esistenza puntando sempre all’avventura e all’esperienza più piena possibile”.

L’attore ha aggiunto: “Lei non merita il dolore fisico che inevitabilmente sopraggiunge dopo ma merita l’esperienza. Non puoi avere l’una senza l’altra”.

Interrogato su quanto l’esperienza da padre di un figlio affetto dalla sindrome di Angelman abbia influito sul suo rapporto con Emma, Colin Farrell ha risposto: “La vita è un caleidoscopio disordinato di interazioni. James ha plasmato immensamente il mio cammino di uomo, ma non traccio linee di disabilità tra i due percorsi. Li vedo semplicemente come spiriti dotati di limiti, esattamente come tutti noi. Semplicemente, ci sono esseri umani a cui ci sentiamo irresistibilmente affini”.

Cos’è la sindrome di Angelman, sintomi e cure

Come spiegato dall’Osservatorio Malattie Rare, la sindrome di Angelman è una sindrome genetica causata dall’assenza di una porzione del cromosoma 15, caratterizzata da “ritardo grave dello sviluppo psicomotorio, linguaggio gravemente compromesso o assente, deficit dell’equilibrio dinamico e movimenti scoordinati con tremori agli arti, comportamento tipico caratterizzato da contegno generalmente felice e facilità nella relazione, iperattività motoria, ipereccitabilità con ridotto span attentivo e rari accessi di riso immotivato”.

Altri tratti frequenti della sindrome di Angelman sono la microcefalia, “che si rende evidente dopo i 2 anni di vita” e le crisi epilettiche, “che insorgono generalmente entro i 3 anni di vita”.

Al momento, non esiste una cura per la patologia.