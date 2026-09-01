Collana da mille euro strappata a un giovane in piazza Domenicani a Bolzano, denunciato il responsabile

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È di un arresto per furto con strappo e di quattro persone denunciate per vari reati il bilancio degli interventi della Polizia di Stato nella notte tra il 1° settembre e il pomeriggio successivo a Bolzano. Gli episodi sono avvenuti in diverse zone della città e sono stati resi noti dalle forze dell’ordine, che hanno sottolineato l’efficacia dei controlli rafforzati disposti dal Questore Giuseppe Ferrari.

Controlli rafforzati e intervento tempestivo in piazza Domenicani

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, la notte del 1° settembre gli agenti della Squadra Volante sono intervenuti in piazza Domenicani, nel cuore di Bolzano, dove hanno individuato il responsabile di un furto con strappo avvenuto poco prima ai danni di un giovane. L’area, insieme a piazza Parrocchia e al parco Cappuccini, era da settimane oggetto di una vigilanza intensificata, predisposta dal Questore Giuseppe Ferrari, proprio per contrastare episodi di microcriminalità.

La dinamica del furto: la richiesta di una sigaretta e lo strappo della collana

Dalle testimonianze raccolte sul posto, è emerso che l’autore del furto, un cittadino marocchino richiedente asilo, si è avvicinato a due ragazzi fingendo di chiedere una sigaretta. Approfittando della situazione, ha strappato con violenza la collana dal collo di uno dei giovani, un oggetto del valore di circa 1000 euro, per poi tentare di allontanarsi rapidamente con la refurtiva.

Individuazione e denuncia del responsabile

La vittima e i presenti hanno subito allertato il 112, permettendo così un intervento immediato della Squadra Volante. Gli agenti, con il supporto della Centrale Operativa che aveva visionato le immagini delle telecamere di videosorveglianza cittadina, sono riusciti a individuare il responsabile ancora nei pressi della zona del furto. La refurtiva è stata recuperata e restituita al legittimo proprietario, mentre il cittadino marocchino è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria per furto con strappo.

Intervento in via Cadorna: bivacco e rifiuto di fornire le generalità

Nel corso della stessa giornata, la Squadra Volante è stata chiamata a intervenire anche in via Cadorna, dove era stata segnalata la presenza di alcuni senzatetto che bivaccavano sulle scale d’emergenza di uno stabile. Al termine degli accertamenti, due persone sono state deferite all’Autorità Giudiziaria per invasione di terreni o edifici e per rifiuto di fornire le proprie generalità.

Minacce aggravate al Lido: due cittadini rumeni indagati

Nel pomeriggio, infine, la Polizia è intervenuta presso il Lido di Bolzano a seguito di una segnalazione di comportamenti molesti. Due cittadini rumeni, in evidente stato di ebbrezza, avevano rivolto minacce aggravate al personale addetto alla vigilanza, che aveva tentato di allontanarli a causa del loro comportamento alterato dall’alcol. Gli agenti, giunti rapidamente sul posto, hanno riportato la calma e deferito i due uomini all’Autorità Giudiziaria per minaccia aggravata in concorso.

Il bilancio degli interventi e la strategia di prevenzione

Gli episodi delle ultime ore confermano l’importanza dei controlli rafforzati nelle aree sensibili della città, una strategia che ha permesso di intervenire tempestivamente e di assicurare alla giustizia i responsabili di diversi reati. Gli interventi della Polizia di Stato nelle ultime 24 ore a Bolzano testimoniano l’efficacia delle misure di prevenzione e controllo adottate per garantire la sicurezza pubblica.

IPA