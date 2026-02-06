Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Un uomo è stato arrestato per aver trasferito all’estero oltre 32,6 milioni di euro. Il provvedimento, disposto dal Tribunale di Velletri, è stato eseguito nei confronti di un imprenditore ritenuto il principale responsabile di un sofisticato sistema di frode fiscale finalizzato al trasferimento di ingenti somme di denaro fuori dai confini nazionali.

Le indagini della Guardia di Finanza

Come indicato dal portale ufficiale della Guardia di Finanza, l’operazione rappresenta il primo risultato di un’articolata attività investigativa avviata dalla Compagnia di Colleferro. Le indagini sono partite dopo due verifiche fiscali effettuate su società formalmente impegnate nel commercio al dettaglio di abbigliamento per adulti. Queste società, sebbene distinte solo formalmente, avevano in realtà la sede nello stesso indirizzo e risultavano prive di una reale attività commerciale.

Il meccanismo della frode

Dagli accertamenti è emerso che le società erano utilizzate come semplici schermi contabili. Attraverso l’emissione di fatture per operazioni inesistenti, venivano giustificati pagamenti privi di una reale controprestazione. In questo modo, imprenditori di origine cinese operanti in Italia potevano formalmente trasferire denaro all’estero, eludendo i controlli fiscali e rendendo difficile la tracciabilità dei flussi finanziari.

Trasferimenti illeciti verso la Cina

Le verifiche bancarie hanno permesso di individuare numerosi ordini di bonifico a favore di soggetti esteri, in gran parte localizzati in Cina. Tali trasferimenti, per oltre 12,6 milioni di euro attraverso le due società principali e ulteriori 20 milioni di euro tramite altre società riconducibili all’indagato, non erano supportati da alcuna documentazione fiscale o doganale che ne giustificasse la legittimità. In particolare, non risultavano operazioni di importazione ufficialmente dichiarate.

L’ordinanza cautelare e le responsabilità

Il provvedimento di custodia cautelare agli arresti domiciliari è stato emesso dal Giudice per le Indagini Preliminari del Tribunale di Velletri, su richiesta della locale Procura della Repubblica. L’imprenditore destinatario della misura è ritenuto il principale artefice del sistema di frode fiscale che ha permesso il trasferimento illecito di somme considerevoli verso Paesi extra-UE, in particolare la Cina.

