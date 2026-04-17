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È di un arresto e 1 chilogrammo di droga sequestrata il bilancio di un’operazione della Polizia Ferroviaria a Colleferro. Un cittadino maliano è stato fermato per detenzione di sostanza stupefacente a bordo di un treno regionale, dopo essere stato trovato in possesso di 100 ovuli contenenti eroina, cocaina e metanfetamine. L’uomo, regolarmente residente in Italia da oltre dieci anni, è stato condotto in carcere in attesa della convalida dell’arresto.

Il controllo a bordo del treno regionale

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’operazione si è svolta il 30 marzo 2026 durante un servizio di vigilanza della Polfer di Frosinone sulla tratta ferroviaria di competenza. Gli agenti, impegnati nei consueti controlli a bordo dei convogli, hanno fermato un uomo di origine maliana all’altezza della stazione di Colleferro (Roma).

Un controllo di routine si trasforma in arresto

L’uomo, che vive regolarmente in Italia da oltre un decennio, è stato inizialmente identificato per una vecchia notifica giudiziaria a suo carico. Dopo aver verificato che la notifica risultava già effettuata ma non ancora registrata, gli agenti hanno notato un comportamento particolarmente nervoso da parte del passeggero, che ha insospettito la pattuglia della Polfer.

La scoperta degli ovuli di droga

Una verifica più approfondita ha permesso agli agenti di confermare i sospetti: nascosti sia nell’abbigliamento che nella valigia dell’uomo sono stati rinvenuti circa 100 ovuli di sostanza stupefacente, per un peso complessivo di poco più di 1 chilogrammo. Gli ovuli, ben occultati, contenevano un assortimento di sostanze diverse, tra cui eroina, cocaina e metanfetamine. Ogni involucro era suddiviso in dosi da circa 10 grammi ciascuna, pronte per essere immesse sul mercato.

Arresto e sequestro

Per il cittadino maliano sono scattate immediatamente le manette. L’uomo è stato condotto presso il carcere di Frosinone in attesa della convalida dell’arresto. Tutta la sostanza stupefacente è stata posta sotto sequestro dalle autorità competenti.

IPA