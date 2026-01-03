Colombia a rischio dopo il Venezuela, catturato Maduro Trump minaccia Gustavo Petro: Bogotá rafforza i confini

Classe ’88, è giornalista professionista dal 2017. Scrive di cronaca e attualità economico-politica, interessandosi nel tempo di tematiche sociali e sport. Ha collaborato con diverse testate nazionali, con esperienze anche in radio.

La Colombia prossimo Paese nella lista di Donald Trump. Nella conferenza stampa con cui ha raccontato nel dettaglio l’operazione militare degli Usa a Caracas, che ha portato alla cattura di Nicolas Maduro e della moglie Cilia Flores, il presidente Usa ha avvertito anche Cuba e minacciato senza giri di parole il presidente colombiano Gustavo Petro. Intanto, subito dopo il blitz Usa in Venezuela, il governo di Bogotá ha schierato le truppe al confine.

L’avvertimento di Trump

Rispondendo alle domande dei giornalisti nella conferenza convocato nella sua residenza di Mar-a-Lago, Trump ha parlato anche della situazione politica in due Paesi nel mirino della sua amministrazione: Cuba e la Colombia.

“Prima o poi ne parleremo”, ha dichiarato il presidente americano riguardo all’isola caraibica, che ha descritto come “una nazione in fallimento” affermando di voler “aiutare anche quel popolo“.

“Se vivessi all’Avana e facessi parte del governo, sarei almeno un po’ preoccupato. Cuba è una catastrofe, è guidata da uomini incompetenti” ha aggiunto in modo più diretto il segretario di Stato, Marco Rubio.

Cuba nel mirino degli Usa

Così come avvenuto con la cattura di Maduro in Venezuela, il titolare degli Esteri, figlio di immigrati cubani, vorrebbe vedere da tempo secondo gli analisti il cambio di regime anche a Cuba. Isola sarà colpita dagli usa con un blocco totale delle forniture di petrolio e di energia, che aggraverebbe la crisi interna.

“Questa situazione va oltre il Venezuela: anche Cuba potrebbe ora crollare”, ha dichiarato Victoria Coates, vicepresidente della Heritage Foundation ed ex vice consigliera per la sicurezza nazionale sotto l’amministrazione Trump, ai microfoni di Fox News.

La minaccia al presidente della Colombia

Ancora più esplicite le parole di Trump sul presidente della Colombia Gustavo Petro che, secondo le dichiarazioni letterali del Commander-in-Chief in conferenza stampa, “dovrebbe guardarsi il didietro”. ​ ​

ANSA

Il presidente colombiano, Gustavo Petro

“Vogliamo essere circondati da Paesi sicuri” ha spiegato il presidente Usa.

Subito dopo l’attacco al Venezuela, Petro ha annunciato lo schieramento dell’esercito alla frontiera con il Paese, affermando che “se si dispiega la forza pubblica alla frontiera, si dispiega anche tutta la forza assistenziale di cui disponiamo nel caso di un ingresso massiccio di rifugiati”, chiedendo allo stesso tempo l’intervento dell’Onu.

“Caracas è sotto bombardamento in questo momento. Allertate il mondo: il Venezuela è stato attaccato! Stanno bombardando con missili. L’Organizzazione degli Stati americani e l’Onu devono incontrarsi immediatamente” ha scritto su X.