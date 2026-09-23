Colosseo chiuso dopo la morte dell'operaio Andrea Moretti, rinviata la puntata di Noos con Alberto Angela

Giornalista pubblicista dal 2012. Laureata in Lettere Moderne con esperienze sul web, in radio e tv nazionali. Appassionata di cronaca e politica

Il Colosseo è stato chiuso dopo la morte di Andrea Moretti, operaio specializzato di 22 anni precipitato all’interno dell’Anfiteatro Flavio mentre lavorava all’installazione di un nuovo impianto di illuminazione. La tragedia è avvenuta nella notte del 23 settembre, intorno alle 00.30. Il giovane sarebbe caduto da un’altezza di circa dieci metri per cause ancora in corso di accertamento. La chiusura del Colosseo ha portato al rinvio della puntata di Noos con Alberto Angela.

Andrea Moretti, morto durante lavori al Colosseo

Andrea Moretti era impegnato nei lavori per il nuovo impianto di illuminazione del Colosseo.

Era un operaio specializzato in attività in fune e in quota.

Originario di Tottea, frazione del comune teramano di Crognaleto, ha perso la vita precipitando da un’impalcatura alta circa dieci metri.

Al momento dell’incidente Moretti si sarebbe trovato nel monumento insieme a due colleghi, tra cui il cognato.

Sul posto sono intervenuti i sanitari del 118, che hanno tentato di rianimarlo.

Per il ventiduenne, però, non c’è stato nulla da fare.

Sospese le prove con Alberto Angela

Dopo la morte di Andrea Moretti sono state sospese anche le prove della trasmissione con Alberto Angela.

Era infatti in programma per il 27 settembre una puntata di Noos dedicata a Giulio Cesare.

Secondo quanto riportato da La Repubblica, resta in valutazione la messa in onda della trasmissione.

La sospensione delle prove rientra nelle decisioni prese dopo la tragedia avvenuta all’interno del monumento.

Dopo l’incidente, infatti, il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha disposto la chiusura dell’intero monumento.

In un primo momento il Parco archeologico del Colosseo aveva previsto lo stop alle visite solo nel settore del secondo ordine in cui era avvenuta la caduta.

Le indagini

La Procura di Roma avrebbe aperto un fascicolo per omicidio colposo.

Il procedimento riguarderebbe anche il rispetto delle norme sulla prevenzione e sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

I carabinieri di Roma centro potrebbero acquisire la documentazione sull’appalto al Parco archeologico del Colosseo.

La Repubblica riporta che potrebbero essere verificati anche eventuali subappalti, il contratto di lavoro della vittima e i documenti relativi alla formazione sulla sicurezza.