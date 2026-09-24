Colosseo chiuso fino a sabato 26 settembre dopo la morte di Andrea Moretti, in corso verifiche sui lavoratori

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Il ministro della Cultura, Alessandro Giuli, ha disposto la chiusura dell’Anfiteatro Flavio in segno di lutto per la morte del lavoratore Andrea Moretti. Inoltre si è riservato di verificare l’indirizzo delle indagini in corso e di incontrare i lavoratori e le lavoratrici del Parco archeologico del Colosseo, che potrebberestare chiuso fino a sabato 26 settembre. Le verifiche riguardano anche le condizioni psicologiche dei colleghi, per capire se siano compatibili con la riapertura.

Quando riapre il Colosseo

L’incidente mortale sul lavoro che ha tolto la vita ad Andrea Moretti, operaio di 22 anni, ha comportato la chiusura di una parte del Colosseo. La chiusura è stata confermata per la giornata di giovedì e per quella di venerdì 25 settembre.

Il Ministero della Cultura, su disposizione del ministro Alessandro Giuli, ha stabilito la riapertura al pubblico del Parco archeologico del Colosseo non prima di sabato 26 settembre. Ma la riapertura potrebbe anche slittare.

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Infatti il ministro si riserva di disporre l’apertura al pubblico solo a seguito di un incontro sia con gli inquirenti sia con i lavoratori e le lavoratrici del Parco del Colosseo, per verificare “se le loro condizioni psicologiche siano confacenti alla riapertura”.

La morte di Andrea Moretti

Andrea Moretti, operaio di 22 anni, è morto mentre lavorava a un progetto più ampio di interventi di restauro del Colosseo. Un cantiere che sarebbe dovuto essere completato nei primi giorni di ottobre, ma che inevitabilmente ora vedrà la luce in ritardo.

Il lavoro che stava svolgendo Moretti riguardava l’impianto di illuminazione del monumento, che doveva essere sostituito, passando da una luce arancione a una tonalità più bianca e potente, ma soprattutto modulabile a seconda delle necessità. L’idea era far risaltare gli elementi strutturali illuminando il monumento dal basso verso l’alto.

Secondo quanto ricostruito finora, il giovane operaio di 22 anni si trovava al terzo livello del Colosseo per posizionare dei cavi della corrente, poco prima della mezzanotte. Era un operaio specializzato che lavorava per un’azienda di Teramo occupata nella stabilizzazione delle pareti rocciose e nel restauro di edifici storici.

Cosa è successo

Ditta specializzata e operaio specializzato. Cosa è successo, quindi? È quello che sta cercando di ricostruire in queste ore la Procura di Roma, che ha aperto un’indagine per omicidio colposo.

Moretti indossava il dispositivo di sicurezza, con il quale si sarebbe dovuto poi calare a terra. Per ragioni ancora da accertare, l’altro capo della fune si è sganciato dal dispositivo di ancoraggio. Il giovane è così precipitato per 10 metri.

I dispositivi di sicurezza e l’imbracatura sono stati sequestrati; inoltre sono stati acquisiti i video delle telecamere di videosorveglianza del monumento per ricostruire nella sua interezza l’incidente mortale.