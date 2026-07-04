Colosseo, l'assalto dei "maranza" agli agenti si conclude con 10 arresti oltre a 9 denunce e 350 identificati

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

Avevano fatto il giro del mondo le immagini dell’assalto dei cosiddetti “maranza” a una pattuglia della Polizia Locale di Roma. Intervenuti di fronte al Colosseo per effettuare dei controlli, gli agenti erano stati letteralmente presi di mira. A distanza di pochi giorni, lo Stato ha reagito con una raffica di controlli: 10 persone sono state arrestate e 9 sono quelle denunciate. In totale sono state identificate oltre 350 persone.

Maranza contro agenti al Colosseo

Questo l’antefatto, in sintesi: nella serata del 2 luglio una festa di compleanno è degenerata in guerriglia urbana, con un attacco a una pattuglia della Polizia Locale.

Un gruppo di maranza armati di fuochi d’artificio e fumogeni ha terrorizzato passanti e turisti. Quando gli agenti sono intervenuti, una quarantina di ragazzi li ha circondati, insultati, spintonati, tentando anche di danneggiare l’auto di servizio. In pochi secondi è stato il caos.

Sui social si è anche diffusa una fake news, ovvero la voce che un maranza avesse rubato un’auto della Municipale. In realtà un gruppetto di giovani immigrati o italiani di seconda generazione ha assaltato un’auto dei vigili credendo che al suo interno ci fosse un loro amico, che temevano fosse stato arrestato.

Controlli al Colosseo

Nella giornata del 4 luglio, carabinieri e poliziotti hanno circondato tutta l’area del Colosseo e di via dei Fori Imperiali. Chiusa ogni via di fuga, hanno proceduto a identificare oltre 350 persone, prevalentemente di origine extracomunitaria.

Nel corso dei controlli, 10 persone sono state arrestate e 9 denunciate per reati relativi al possesso di armi (coltelli o tirapugni), ma anche per rapina, indebito utilizzo di strumento di pagamento elettronico, divieto di sorvolo, esercizio abusivo dell’attività di guida turistica, sostanze stupefacente e furto aggravato.

L’attenzione sull’area – spiega una nota del Viminale – proseguirà anche nelle prossime ore.

Si teme infatti che le esultanze per i Mondiali di calcio possano degenerare in atti di teppismo e guerriglia urbana, come avvenuto in diverse città europee.

I controlli a Roma proseguono

I controlli, dunque, proseguono “nella cornice dei campionati mondiali in corso di svolgimento negli Stati Uniti d’America, che vedono scendere in campo squadre riconducibili a Paesi del continente africano di cui si contano sostenitori nella Capitale riconducibili alle rispettive comunità presenti nei diversi quartieri cittadini, e che potrebbero dar vita a manifestazioni di giubilo sportivo in grado di generare disturbo alla quiete dei luoghi e dei frequentatori degli stessi”.

Giorgia Meloni: “Lo Stato c’è”

“Voglio ringraziare le Forze dell’Ordine che questa mattina hanno condotto un’ampia operazione in tutta la zona del Colosseo”, ha scritto la premier Giorgia Meloni via social.

“Centinaia di persone sono state identificate e fermate e diversi soggetti sono stati arrestati. Lo Stato c’è e continua a presidiare il territorio con determinazione, anche grazie agli strumenti rafforzati introdotti con il Decreto Sicurezza“, ha aggiunto.

La conclusione: “Grazie al Ministro Piantedosi, ai funzionari e a tutti gli uomini e le donne che ogni giorno lavorano con professionalità e coraggio per garantire la sicurezza dei cittadini e la tutela dei luoghi simbolo della nostra Nazione”.