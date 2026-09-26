Colosseo riaperto dal 26 settembre, l'annuncio del Ministro Giuli, 7 indagati per la morte di Andrea Moretti

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Il ministro della Cultura Alessandro Giuli ha annunciato ufficialmente che a partire da oggi 26 settembre il Colosseo riaprirà al pubblico, dopo che per tre giorni è rimasto chiuso per la morte di Andrea Moretti, operaio 22enne morto cadendo dal monumento. La procura di Roma starebbe indagando sette persone per quanto accaduto.

Il Colosseo riapre dopo la morte di Andrea Moretti

Dopo due giorni di chiusura il Colosseo sarà riaperto ai turisti. Lo ha annunciato il ministro della Cultura Alessandro Giuli dopo aver tenuto una riunione con i dipendenti del Parco Archeologico.

Il monumento era rimasto chiuso il 23, 24 e 25 settembre dopo che, nella notte tra martedì 22 e mercoledì 23 Andrea Moretti, un operaio di 22 anni, era morto cadendo da un’impalcatura mentre montava l’impianto di illuminazione del Colosseo.

ANSA

“Oggi era il momento di condividere uno stato d’animo con il personale: guardarsi, parlarsi, ascoltarsi come un corpo coeso e andare avanti” ha commentato Giuli a seguito della riunione con i dipendenti del Parco Archeologico.

Ci sono 7 persone indagate

La procura di Roma ha nel frattempo aperto un’indagine per chiarire le responsabilità di quanto accaduto. Ci sarebbero già sette persone indagate, stando a quanto riporta l’agenzia Ansa.

Il reato ipotizzato dalla procura sarebbe quello di omicidio colposo in violazione della normativa sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Si tratta però soprattutto di un atto dovuto. Aprendo l’indagine, la procura faciliterà le operazioni di autopsia sul cadavere del 22enne, che si svolgeranno lunedì 28 settembre.

Rimangono però diversi dubbi sulla dinamica della morte di Moretti, soprattutto sulla sua effettiva esperienza nel lavorare con imbracature invece che su ponteggi.

I sindacati contro i subappalti

Sempre lunedì i sindacati hanno organizzato un’assemblea nel Parco Archeologico che coinvolgerà sia i dipendenti sia i lavoratori in subappalto, come era Moretti.

Il segretario generale della Cgil, Maurizio Landini, ha dichiarato: “La precarietà non è una sfortuna, la precarietà uccide. Ad esempio, quel ragazzo di 22 anni che è morto al Colosseo lavorava in un’azienda in subappalto”.

Alcuni lavoratori del Colosseo hanno criticato la riapertura, reputandola troppo affrettata. Repubblica ha raccolto la testimonianza di uno di loro, che ha dichiarato: “Hanno riaperto per non perdere soldi oggi è sabato e ogni fine settimana entrano 10mila persone in mezza giornata”.