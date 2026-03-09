Spari contro la villa di Rihanna a Beverly Hills, l'artista era in casa coi figli: arrestata una donna

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

La casa di Rihanna, artista pop internazionale, è stata presa di mira da colpi d’arma da fuoco. Domenica 8 marzo, la polizia è accorsa presso la villa di Beverly Hills dopo la segnalazione di alcuni spari, con la cantante presente insieme ai figli all’interno dell’abitazione. Una donna è stata fermata e arrestata, individuata grazie alle videocamere che hanno ripreso la targa del veicolo dal quale sono partiti i colpi.

Colpi di arma da fuoco contro la casa di Rihanna

L’artista pop Rihanna ha segnalato spari nei pressi della propria abitazione di Beverly Hills. Gli agenti del Dipartimento di polizia di Los Angeles sono intervenuti intorno alle 13:15, ora locale, presso la casa dell’artista.

Un funzionario, intervenendo alla BBC, ha dichiarato che la villa è stata presa di mira proprio perché appartenente alla cantante. Sul posto sono stati trovati i bossoli dell’arma da fuoco, un fucile d’assalto.

Fortunatamente, nessuno è rimasto ferito, né Rihanna, né i suoi figli, dei quali l’ultima molto piccola, di appena pochi mesi.

La polizia ha aggiunto che tutti loro si trovavano all’interno della villa al momento degli spari.

Arrestata una dona

Poche ore dopo una donna è stata arrestata. Non si conosce il suo nome, ma avrebbe circa 30 anni.

Per la polizia non è stato difficile trovarla, perché nella zona sono presenti molte telecamere di videosorveglianza, comprese quelle vicino alla casa di Rihanna.

Grazie a queste è stato possibile visionare il momento esatto dell’azione intimidatoria, verificando chi ci fosse alla guida dell’auto.

Secondo chi ha visionato le immagini, la dinamica è piuttosto lineare: la donna, a bordo dell’auto, si sarebbe avvicinata, avrebbe abbassato il finestrino per poi sparare contro l’abitazione.

A finire sul cancello sarebbero stati tra i 5 e i 7 colpi.

Dopodiché, la donna si sarebbe allontanata a tutta velocità: il veicolo sarebbe stato trovato a circa 12 km dalla villa di Rihanna, ed è lì che la donna sarebbe stata arrestata.

Il ritorno di Rihanna

La popstar da tempo aveva messo da parte la musica. Il suo ultimo album risale al 2016, ma di recente ha dichiarato che è in studio per la lavorazione del suo nono album.

L’attesa per i fan è stata lunga, ma non senza altre sorprese nel mezzo. Infatti Rihanna nel frattempo si è dedicata alla famiglia da una parte, mentre dall’altra è rimasta un personaggio pubblico di rilievo e influente, grazie anche alla sua azienda di cosmetici e di lingerie.