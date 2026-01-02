Colpi di pistola a Milano per festeggiare il Capodanno, De Corato di FdI denuncia gli spari a Quarto Oggiaro

Giornalista professionista, è caporedattore di Virgilio Notizie. Ha lavorato per importanti testate e tv nazionali. Scrive di attualità, soprattutto di Politica, Esteri, Economia e Cronaca. Si occupa anche di data journalism e fact-checking.

Un video girato a Quarto Oggiaro, quartiere di Milano, è diventato talmente virale da spingere Riccardo De Corato, deputato di Fratelli d’Italia (Fdi), a denunciarlo pubblicamente. Il parlamentare si è scagliato contro il sindaco, Giuseppe Sala, perché nelle immagini si vede una persona mentre spara dei “colpiti di pistola verso il cielo“, in barba ai controlli “garantiti” dal primo cittadino, che è anche assessore alla Sicurezza.

Il video girato a Quarto Oggiaro

A pubblicare il video è stata la pagina Welcome to Favelas sui propri canali.

Nelle immagini si sentono e si vedono i fuochi d’artificio, ma proprio all’inizio si scorge, di spalle, una persona incappucciata che spara in aria con una pistola.

La denuncia di FdI

Sulla vicenda è intervenuto l’ex vicesindaco delle Giunte di centrodestra milanesi, Riccardo De Corato, oggi deputato di FdI e vicepresidente della Commissione Affari Costituzionali della Camera.

In una nota, ha puntato il dito contro il sindaco, Beppe Sala:

“Leggo che quest’anno, in piazza Duomo, al momento non sono stati segnalati particolari eventi criminosi accaduti la scorsa notte. Il merito lo si deve ad un attento e rigidissimo servizio di sicurezza, curato dalle Forze dell’Ordine con l’aiuto della Polizia Locale. Nelle periferie di Sala, invece, diversi sono stati i gravi fatti accaduti: da Quarto Oggiaro a Baggio, da Buenos Aires al Gallaratese, violenti liti, furti, aggressioni e scippi. In via Melchiorre Gioia a Bande Nere, inoltre, due persone sono state ferite da un’arma bianca mentre a Quarto Oggiaro, come riportato da alcuni media, una persona è stata ripresa per strada mentre sparava dei colpi di pistola verso il cielo. Dove sono finiti gli impegni assunti nelle scorse settimane dal Sindaco e Assessore alla Sicurezza Sala, che aveva garantito un netto aumento di controlli in città sotto le festività fino appunto ai primi di gennaio? Se l’inizio anno dei milanesi è iniziato così, prevedo purtroppo un altro anno in cima alle classifiche per criminalità dove il Comune rimane a guardare”.

Gli spari a Rosazza: la vicenda Pozzolo

Un anno fa, a Capodanno 2025, proprio un ormai ex deputato di Fratelli d’Italia era finito al centro dell’attenzione mediatica e giudiziaria: a Rosazza, in provincia di Biella, dalla pistola di Emanuele Pozzolo era infatti partito un proiettile che aveva ferito uno dei membri della scorta di Andrea Delmastro, sottosegretario alla Giustizia.

A ottobre 2025, Pozzolo è stato condannato a un anno e tre mesi, con pena sospesa, per porto abusivo di arma da collezione.