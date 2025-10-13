Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

A Moncalieri, un uomo di sessantotto anni, italiano e senza fissa dimora, è stato bloccato in un appartamento dove si nascondeva, dopo essere stato individuato come presunto autore di rapine aggravate avvenute nelle scorse settimane tra Orbassano e Nichelino. L’intervento è stato reso necessario dal rischio di fuga e dalla possibilità che il sospettato potesse commettere nuovi reati.

Operazione dei Carabinieri: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’arresto è avvenuto grazie a un’azione rapida e coordinata degli investigatori della Sezione Operativa della Compagnia di Moncalieri. Gli agenti hanno fatto irruzione in un appartamento dove il sospettato, già noto alle forze dell’ordine per una lunga serie di precedenti, era ospite di un conoscente. All’interno dell’abitazione sono stati rinvenuti e sequestrati un casco integrale da motociclista e gli abiti che, secondo gli inquirenti, sarebbero stati utilizzati durante i colpi contestati.

La dinamica dei colpi e la fuga in moto

Le indagini si sono concentrate sull’uomo dopo due rapine avvenute nelle ultime settimane: la prima in un centro scommesse di Orbassano, la seconda ai danni di una farmacia di Nichelino. In entrambi i casi, il modus operandi è stato simile: il malvivente avrebbe agito con il volto coperto, utilizzando indumenti specifici e un casco integrale per non farsi riconoscere. Dopo aver messo a segno i colpi, si sarebbe dato alla fuga a bordo di una moto di grossa cilindrata, ritrovata poco distante dall’appartamento dove è stato fermato.

Un passato segnato da numerosi precedenti

L’uomo arrestato non era nuovo alle forze dell’ordine. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, il sessantottenne aveva già collezionato numerosi precedenti, tra cui una lunga serie di rapine a farmacie del torinese. Questi reati, commessi alcuni anni fa, avevano portato alla sua carcerazione fino al 2024. Nonostante la recente scarcerazione, il sospettato sarebbe tornato a delinquere, scegliendo ancora una volta farmacie e centri scommesse come obiettivi privilegiati.

Il fermo e la custodia cautelare

Il rischio concreto di fuga e la possibilità che il sospettato potesse commettere altri reati hanno spinto i Carabinieri ad agire tempestivamente. Dopo aver raccolto elementi sufficienti a carico dell’uomo, gli investigatori hanno proceduto al fermo e lo hanno tradotto presso la casa circondariale “Lorusso e Cotugno” di Torino. Il G.I.P. di Torino ha successivamente disposto la custodia in carcere, ritenendo gravi gli indizi di colpevolezza a carico del fermato, accusato di rapina aggravata.

