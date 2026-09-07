Colpisce auto e persone con la spranga a Martina Franca, parabrezza distrutti e 4 feriti: fermato dai passanti
Panico a Martina Franca: ghanese armato di spranga bloccato dai residenti. Il sindaco Palmisano chiede l'espulsione. È polemica sui soccorsi
Un uomo di nazionalità ghanese avrebbe seminato il panico nel centro di Martina Franca brandendo una spranga. Si parla di disturbi psichiatrici o forse di abuso di sostanze: le sue condizioni restano da chiarire. L’uomo ha rischiato il linciaggio quando un gruppo di residenti è intervenuto per togliergli l’arma dalle mani e bloccarlo a terra in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Alcuni cittadini parlano di problemi di sicurezza, altri di un eccesso di difesa contro quello che sembrava un uomo con disturbi o in stato alterato.
Aggressione a Martina Franca
Mattinata di paura a Martina Franca, dove un uomo di nazionalità ghanese avrebbe seminato il panico in centro, alle spalle di Palazzo Ducale. L’uomo, armato di spranga, avrebbe colpito diverse automobili e alcune persone.
Non si conosce il motivo dell’aggressione né lo stato dell’uomo, ovvero se fosse alterato o affetto da disturbi psichiatrici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma a distanza di circa una ventina di minuti: fatto che ha spinto diverse persone, un gruppo di cittadini, a intervenire per contenere l’aggressore.
L’uomo ha rischiato il linciaggio da parte dei residenti intervenuti. Sono quattro i feriti, che sono stati presto dimessi dopo i primi controlli, mentre i danni alle auto restano ancora da calcolare.
Le parole del sindaco
Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Martina Franca, nonché presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Il primo cittadino ha espresso "ferma condanna per il grave e inaccettabile episodio di violenza" che si è verificato nel centro.
Ha fatto inoltre sapere di aver chiesto l’espulsione per il cittadino ghanese e che resta in attesa delle decisioni giudiziarie.
Chiarisce che "se i provvedimenti richiesti tarderanno ad arrivare, eserciterò fino al limite massimo i miei poteri ordinatori per proteggere la città e i cittadini".
Le parole dei cittadini
Come abbiamo raccontato, a mettere fine all’aggressione con la spranga è stato un gruppo di residenti, che ha sottratto l’arma all’uomo e lo ha immobilizzato a terra fino all’arrivo dei carabinieri.
Sul posto i giornalisti hanno ascoltato alcune testimonianze, come quella di un cittadino che dice di aver visto il video e commenta la forza usata contro l’uomo: "Potevano fermarlo e basta, ho visto troppa violenza", dichiara.
C’è anche chi è di parere opposto, come un altro residente che si dice sgomento: "Vedendo il video, se non lasciava l’arma cosa dovevano fare, lasciarlo libero?", si domanda.