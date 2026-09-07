Colpisce auto e persone con la spranga a Martina Franca, parabrezza distrutti e 4 feriti: fermato dai passanti

Giornalista pubblicista, si concentra sulla politica e la geopolitica, scrive anche di economia e ambiente. Laureata in Editoria e Scrittura presso La Sapienza di Roma, ha iniziato a scrivere per una testata impegnata sui diritti civili, prima di lavorare in diverse testate di attualità.

Un uomo di nazionalità ghanese avrebbe seminato il panico nel centro di Martina Franca brandendo una spranga. Si parla di disturbi psichiatrici o forse di abuso di sostanze: le sue condizioni restano da chiarire. L’uomo ha rischiato il linciaggio quando un gruppo di residenti è intervenuto per togliergli l’arma dalle mani e bloccarlo a terra in attesa dell’arrivo dei carabinieri. Alcuni cittadini parlano di problemi di sicurezza, altri di un eccesso di difesa contro quello che sembrava un uomo con disturbi o in stato alterato.

Aggressione a Martina Franca

Mattinata di paura a Martina Franca, dove un uomo di nazionalità ghanese avrebbe seminato il panico in centro, alle spalle di Palazzo Ducale. L’uomo, armato di spranga, avrebbe colpito diverse automobili e alcune persone.

Non si conosce il motivo dell’aggressione né lo stato dell’uomo, ovvero se fosse alterato o affetto da disturbi psichiatrici. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, ma a distanza di circa una ventina di minuti: fatto che ha spinto diverse persone, un gruppo di cittadini, a intervenire per contenere l’aggressore.

L’uomo ha rischiato il linciaggio da parte dei residenti intervenuti. Sono quattro i feriti, che sono stati presto dimessi dopo i primi controlli, mentre i danni alle auto restano ancora da calcolare.

Le parole del sindaco

Sulla vicenda è intervenuto il sindaco di Martina Franca, nonché presidente della Provincia di Taranto, Gianfranco Palmisano. Il primo cittadino ha espresso "ferma condanna per il grave e inaccettabile episodio di violenza" che si è verificato nel centro.

Ha fatto inoltre sapere di aver chiesto l’espulsione per il cittadino ghanese e che resta in attesa delle decisioni giudiziarie.

Chiarisce che "se i provvedimenti richiesti tarderanno ad arrivare, eserciterò fino al limite massimo i miei poteri ordinatori per proteggere la città e i cittadini".

Le parole dei cittadini

Come abbiamo raccontato, a mettere fine all’aggressione con la spranga è stato un gruppo di residenti, che ha sottratto l’arma all’uomo e lo ha immobilizzato a terra fino all’arrivo dei carabinieri.

Sul posto i giornalisti hanno ascoltato alcune testimonianze, come quella di un cittadino che dice di aver visto il video e commenta la forza usata contro l’uomo: "Potevano fermarlo e basta, ho visto troppa violenza", dichiara.

C’è anche chi è di parere opposto, come un altro residente che si dice sgomento: "Vedendo il video, se non lasciava l’arma cosa dovevano fare, lasciarlo libero?", si domanda.