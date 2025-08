Colpisce la moglie alla testa col martello a Somma Vesuviana e finge la rapina, arrestato per tentato omicidio

Redattore esperto di economia, appassionato di tecnologia e sport. Scrive di attualità e cronaca. Laureato in Storia all’Università degli Studi di Milano, ha lavorato per diversi siti e redazioni.

Un uomo di 70 anni ha denunciato una rapina in casa a Somma Vesuviana, durante le quale i ladri avrebbero colpito in testa sua moglie. Dopo gli interrogatori però, l’anziano avrebbe confessato di aver aggredito lui stesso la donna al termine di una lite, con un martello. È stato arrestato per tentato omicidio.

La finta rapina e la chiamata ai carabinieri

Alcuni giorni fa un uomo di 70 anni ha chiamato i carabinieri per denunciare una rapina nella sua abitazione a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli. L’anziano ha chiesto aiuto, dicendo che i rapinatori avevano aggredito la moglie.

Quando i carabinieri sono arrivati sul posto hanno notato subito la gravissima ferita alla testa riportata dalla donna, 70 anni. I soccorritori del 118 l’hanno subito portata in ospedale, mentre il marito era illeso.

Interrogato per capire cosa fosse successo, l’uomo è apparso incerto. I primi rilievi all’interno della casa hanno subito mostrato alcune incoerenze nel suo racconto, che hanno insospettito gli inquirenti.

La ricostruzione dell’accaduto

Sono cominciati quindi interrogatori più incalzanti nei confronti del 70enne che, stando a quanto riportato dal Corriere della Sera, inizialmente si è rifiutato di rispondere alle domande.

Dopo alcuni giorni, però, ha confessato di essere stato lui ad aggredire la moglie e che la rapina non è mai avvenuta. I due avrebbero litigato per motivi definiti dai carabinieri “futili” e il 70enne l’avrebbe colpita con un martello.

L’uomo è stato quindi arrestato con l’accusa di tentato omicidio. È stato condotto in carcere in attesa della conferma dello stato di arresto da parte del Gip.

Le condizioni della donna

Come detto, la 60enne moglie dell’uomo è stata subito ricoverata in ospedale dopo l’aggressione. Riportava una ferita molto grave alla testa e fin da subito i medici si sono resi conto che il suo quadro clinico fosse molto grave.

Nei giorni successivi è rimasta ricoverata in ospedale. Le sue condizioni sono però rimaste molto gravi e la prognosi è ancora riservata. I medici hanno fatto sapere che la donna è in pericolo di vita.