Colpita con una spranga a Bottanuco vicino Bergamo e violentata da un 43enne: 26enne sequestrata per ore

Violentata per ore dopo un colpo di spranga, che l’ha ridotta quasi priva di conoscenza. Una ragazza di 26 anni è stata sequestrata e ha subito per tutta la notte abusi sessuali da parte di un 43enne in un’abitazione di Bottanuco, nel Bergamasco. Soltanto dopo che la vittima è riuscita a chiedere aiuto, approfittando dell’assenza dell’aguzzino, lo stupratore è stato arrestato e accusato anche del possesso di un significativa quantità di droghe.

L’aggressione nell’abitazione vicino Bergamo

Il caso risale alla notte tra il 26 e il 27 febbraio, quando la ragazza sarebbe stata accompagnata da un conoscente nell’abitazione del 43enne, nel comune in provincia di Bergamo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori e riportato da Adnkronos, nel momento in cui ha rifiutato di consumare le droghe offerte dallo stupratore e respinto le sue pretese, la 26enne è stata colpita con una spranga di ferro, fino a perdere quasi i sensi.

La violenza sessuale a Bottanuco

Approfittando dello stato di semi-incoscienza della ragazza e minacciandola di morte, lo stupratore l’avrebbe trascinata nel bagno violentandola ripetutamente per tutta la notte.

Soltanto il pomeriggio successivo, la vittima è riuscita a telefonare al 112 attraverso un cellulare trovato nell’abitazione, sfruttando l’assenza momentanea dell’uomo.

L’arresto del 43enne

I carabinieri di Osio Sotto intervenuti sul posto hanno trovato la vittima in evidente stato di shock e l’hanno accompagnata in ospedale a Bergamo per curare i segni evidenti delle violenze subite, prima di fare irruzione nell’appartamento.

Al suo interno, i militari dell’Arma hanno trovato 82 grammi di cocaina, 10 grammi di hashish, materiale per il confezionamento e 730 euro in contanti, considerati un possibile guadagno da attività di spaccio.

Il 43enne di nazionalità marocchina è stato arrestato in flagranza di reato e, a seguito dell’udienza di convalida, è stato portato in carcere sia per il reato di illecita detenzione di stupefacenti, sia per l’accusa di violenza sessuale.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe stato segnalato per circostanze analoghe in un recente precedente di polizia.