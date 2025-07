Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 13 fermi il bilancio di una vasta operazione dei Carabinieri contro un’associazione a delinquere dedita al traffico di sostanze stupefacenti e agli atti intimidatori con armi da guerra, condotta all’alba del 10 luglio 2025 tra Agrigento, Favara, Canicattì, Porto Empedocle e San Cataldo. L’azione, coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, è stata eseguita per contrastare la ramificata rete criminale legata a “Cosa nostra”, responsabile di numerosi reati per il controllo del territorio. Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il blitz ha visto coinvolti anche i Nuclei Cinofili di Palermo e Nicolosi e il Nucleo Eliportato Cacciatori di Sicilia.

L’operazione: un colpo al cuore della mafia agrigentina

L’operazione, scattata nelle prime ore del mattino del 10 luglio 2025, ha portato all’esecuzione di un provvedimento di fermo nei confronti di 13 indagati, di cui 5 già detenuti in carcere. Tutti sono cittadini italiani, ritenuti gravemente indiziati di far parte di un’associazione a delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti, aggravata dall’uso del metodo mafioso e dal fine di agevolare l’organizzazione criminale denominata “cosa nostra”.

Le attività si sono svolte nei territori di Agrigento, Favara, Canicattì, Porto Empedocle e San Cataldo, con il supporto operativo di reparti specializzati. Contestualmente, sono state effettuate numerose perquisizioni personali e domiciliari nei confronti di altri soggetti coinvolti nello stesso procedimento penale.

Le indagini: una rete criminale ancora attiva

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, il provvedimento di fermo rappresenta la naturale prosecuzione di un’attività investigativa avviata dal Nucleo Investigativo del Reparto Operativo di Agrigento e coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Palermo, iniziata nel dicembre 2024. Questa indagine segue l’operazione del 14 gennaio 2025, che aveva già portato all’esecuzione di misure cautelari nei confronti di 48 persone, con l’obiettivo di ricostruire l’organigramma e le attività delle famiglie mafiose di Porto Empedocle e Agrigento-Villaseta.

Secondo gli inquirenti, a capo delle due famiglie mafiose vi sarebbero MESSINA Fabrizio, 49 anni, e CAPRARO Pietro, 39 anni, entrambi pregiudicati. Nonostante i colpi inferti negli anni dalle forze dell’ordine, “cosa nostra” agrigentina si è dimostrata ancora operativa, con ingenti risorse economiche e un vasto arsenale di armi, in un contesto di instabilità degli equilibri mafiosi e di collegamenti costanti tra detenuti e affiliati in libertà.

Comunicazioni dal carcere e ascesa criminale

Le indagini hanno permesso di accertare l’uso sistematico di telefoni cellulari da parte degli uomini d’onore durante la detenzione, mantenendo così inalterate le capacità di comando e la possibilità di impartire ordini all’esterno. Un ruolo centrale è stato attribuito a BURGIO James, detenuto presso il carcere di Augusta, il cui smartphone, sequestrato durante una perquisizione il 17 dicembre 2024, ha fornito elementi chiave per ricostruire la struttura dell’associazione criminale dedita al traffico di cocaina e hashish.

La disamina dei dati informatici, integrata con attività di videosorveglianza e intercettazioni, ha evidenziato come Burgio sia riuscito a imporsi come interlocutore di rilievo con esponenti di primo piano di “Cosa nostra” agrigentina, tra cui Capraro Pietro e Licata Gaetano. Questi ultimi, rispettivamente capo e gregario della famiglia di Agrigento/Villaseta, sono ritenuti promotori di una distinta associazione criminale dedita anch’essa al traffico di sostanze stupefacenti nella provincia di Agrigento e in contatto con esponenti mafiosi di Palermo.

Arresti in flagranza e sequestri di droga e denaro

Un episodio emblematico risale al 27 maggio 2025, quando Terrana Cristian è stato arrestato in flagranza a Porto Empedocle mentre viaggiava su un motociclo privo di assicurazione. Durante il controllo, i militari hanno trovato nel suo borsello 506 grammi di cocaina e 780 euro in contanti. La successiva perquisizione domiciliare ha permesso di sequestrare un’ulteriore somma di 4.880 euro.

Questi sequestri confermano la capacità dell’associazione di gestire ingenti quantitativi di droga e denaro, rafforzando il controllo sulle dinamiche criminali del territorio.

Una scia di reati: estorsioni, incendi e intimidazioni

Dalle risultanze investigative, i sodali sono ritenuti responsabili di una lunga serie di reati, tra cui estorsioni, detenzione di armi, incendi e danneggiamenti, tutti commessi sfruttando le condizioni previste dall’articolo 416 bis del codice penale.

Tra gli episodi più gravi, spiccano:

Atti intimidatori a Porto Empedocle contro un imprenditore, colpito in due occasioni nel settembre 2024 da colpi d’arma da fuoco contro la facciata della sua abitazione e, nell’ ottobre 2024 , dall’ incendio della sua autovettura, per costringerlo a versare denaro all’organizzazione.

a contro un imprenditore, colpito in nel da colpi d’arma da fuoco contro la facciata della sua abitazione e, nell’ , dall’ della sua autovettura, per costringerlo a versare denaro all’organizzazione. Incendio di un’auto a Porto Empedocle nel novembre 2024 per dissuadere il proprietario dal continuare a spacciare senza autorizzazione.

di un’auto a nel per dissuadere il proprietario dal continuare a senza autorizzazione. Colpi di arma da fuoco nel dicembre 2024 contro un’abitazione a Porto Empedocle per costringere il proprietario a saldare un debito legato a una fornitura di droga.

nel contro un’abitazione a per costringere il proprietario a saldare un debito legato a una fornitura di droga. Esplosione di colpi d’arma da fuoco nel dicembre 2024 contro una rivendita di frutta e verdura di Agrigento .

di colpi d’arma da fuoco nel contro una rivendita di frutta e verdura di . Incendio di un’auto a Porto Empedocle nell’ ottobre 2024 a seguito di diverbi tra uno dei sodali e il proprietario.

di un’auto a nell’ a seguito di diverbi tra uno dei sodali e il proprietario. Colpi di arma da fuoco a scopo intimidatorio nel dicembre 2024 contro un’auto a Raffadali.

a scopo intimidatorio nel contro un’auto a Raffadali. Colpi di arma da fuoco nel dicembre 2024 contro la saracinesca di un esercizio commerciale a Porto Empedocle.

Armi da guerra e pericolosità del gruppo

L’attività investigativa ha messo in luce la disponibilità di un vasto arsenale di armi, comprese quelle da guerra come il fucile mitragliatore AK-47, noto come kalashnikov. In particolare, durante gli atti intimidatori del dicembre 2024 contro la rivendita di frutta e verdura di Agrigento e nel giugno 2025 contro un panificio di Porto Empedocle, sono stati esplosi numerosi colpi con queste armi, dimostrando la pericolosità e la capacità offensiva del gruppo criminale.

Le conseguenze dell’operazione e la presunzione di innocenza

Ultimate le formalità di rito, tutti i fermati sono stati trasferiti presso le Case Circondariali di Agrigento, Palermo, Sciacca e Caltanissetta. Le indagini proseguiranno per accertare le responsabilità individuali degli indagati, nel rispetto del principio della presunzione di innocenza, in attesa del giudizio di merito che dovrà stabilire la reale colpevolezza o meno dei soggetti coinvolti.

Un duro colpo alla criminalità organizzata

L’operazione condotta dai Carabinieri rappresenta un duro colpo alla criminalità organizzata della provincia di Agrigento, confermando l’impegno costante delle forze dell’ordine e della magistratura nella lotta contro la mafia e il traffico di droga. La collaborazione tra i vari reparti specializzati e la Direzione Distrettuale Antimafia ha permesso di smantellare una rete criminale ancora fortemente radicata sul territorio, capace di esercitare un controllo capillare attraverso la violenza e l’intimidazione.

Resta ora da attendere gli sviluppi giudiziari, che dovranno fare piena luce sulle responsabilità dei singoli indagati e sulle eventuali ulteriori ramificazioni dell’organizzazione.

