Colpita dal marito con le forbici a Napoli, riesce a fuggire nonostante le ferite a petto, gamba e schiena

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Una donna è stata aggredita dal marito con delle forbici a Napoli. L’allarme è scattato quando la vittima, riuscita a fuggire, è arrivata al Pronto Soccorso dell’ospedale San Paolo per chiedere aiuto. L’uomo, un 66enne, è stato arrestato e deve rispondere di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate.

L’aggressione del marito con le forbici

La violenza è avvenuta nella casa della coppia nel rione Traiano a Napoli. La vittima è una donna di 65 anni che ai carabinieri ha raccontato di essere stata aggredita dal marito.

Tra i due sarebbe nata una discussione per motivi banali, poi degenerata. L’uomo, 66 anni, avrebbe iniziato a insultare la moglie con frasi offensive e minacciose, per poi spingerla violentemente contro il tavolo del soggiorno, andato distrutto durante l’aggressione.

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In quel momento la vittima si sarebbe accorta che il marito impugnava un paio di forbici da cucina. La 65enne ha tentato di fuggire ma è stata colpita più volte, al petto, alla gamba destra e un ulteriore colpo alla schiena.

L’allarme in ospedale

L’allarme è scattato intorno alle ore 16:35 del 13 maggio, quando dal Pronto Soccorso dell’Ospedale San Paolo è partita una richiesta di intervento ai militari dell’Arma per una donna appena arrivata nel nosocomio di Napoli.

Nonostante le lesioni, la 65enne è infatti riuscita a scappare di casa e a raggiungere in taxi il nosocomio, dove i medici le hanno diagnosticato una prognosi di 21 giorni.

I carabinieri ,dopo la testimonianza, sono andati nell’appartamento della coppia. All’interno c’era il 66enne disteso sul letto della camera da letto.

Arrestato il marito

Una volta entrati nell’abitazione, le forze dell’ordine hanno trovato la casa completamente a soqquadro, con mobili danneggiati e chiari segni di una violenta lite.

Durante il sopralluogo sono state sequestrate le forbici intrise di sangue e dalle indagini è emerso un quadro familiare critico. Negli ultimi mesi, infatti, sia la moglie che il figlio avevano presentato diverse denunce nei confronti dell’uomo, raccontando episodi di minacce, aggressioni fisiche e insulti continui.

Il padre, in una precedente occasione, si sarebbe introdotto nella stanza del figlio brandendo delle forbici e urlandogli contro.

Il 66enne, su disposizione della Procura di Napoli, è stato trasferito nel carcere di Poggioreale.