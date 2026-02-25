Colpita dal suocero con l'ascia a Roma, 85enne fermato da un carabiniere fuori servizio: la donna è gravissima

Giornalista professionista specializzata in cultura e ambiente, si occupa anche di cronaca, attualità e politica. Inizia il suo percorso nel mondo della carta stampata, per poi impugnare la telecamera e raccontare l’attualità su social e tg nazionali.

Un’aggressione cruenta quella di cui è stata vittima una donna di 41 anni a Roma. La donna, ricoverata in codice rosso in gravi condizioni, è stata colpita più volte con un’ascia in diverse parti del corpo. A scagliarsi contro di lei è stato il suocero di 85 anni. L’aggressione è avvenuta per strada, in una via pubblica del quartiere Gianicolense, e interrotta da un carabiniere fuori servizio che passava di lì.

Colpita dal suocero con un’ascia

Nella mattinata di mercoledì 25 febbraio, una donna di 41 anni è stata vittima di una violenta aggressione.

La donna aveva appena accompagnato i figli a scuola, quando ha visto il suocero correrle incontro con un’arma in mano.

L’uomo, di 85 anni, portava con sé un’ascia con la quale ha ripetutamente colpito la nuora su più parti del corpo.

Le persone presenti alla scena hanno chiamato i soccorsi e il personale sanitario, giunto prontamente sul posto, ha predisposto per la vittima il trasferimento d’emergenza il vicino ospedale San Camillo.

La donna, le cui condizioni sono gravissime seppur non vi sia pericolo di vita, è stata ricoverata in codice rosso.

L’aggressione in strada a Roma

La violenta aggressione è avvenuta in pieno giorno in una via pubblica, non molto distante da un istituto scolastico.

Quando è stata colpita dal suocero, la donna si trovava a Gianicolense, un quartiere piuttosto centrale di Roma.

Per la stessa via si trovava a transitare un agente dei Carabinieri, al momento fuori servizio, che ha notato la donna sanguinante.

Il militare è immediatamente intervenuto, raggiungendo l’anziano, disarmandolo e impedendogli infine di scagliare ulteriori fendenti contro la vittima.

Il carabinieri ha in seguito avvisato i colleghi delle forze dell’ordine e i soccorsi sanitari.

L’85enne arrestato per tentato omicidio

La vittima, di 41 anni, così come dichiarato all’agenzia LaPresse da fonti sanitarie, è in condizioni stabili e non si trova in pericolo di vita.

Fortunatamente, i ripetuti colpi di arma da taglio non hanno colpito alcuna parte vitale. Sono in corso i doverosi accertamenti per definire la prognosi corretta.

L’aggressore, un anziano di 85 anni che della vittima è suocero, è stato arrestato dai carabinieri con l’accusa di tentato omicidio.

L’arma del delitto è stata posta sotto sequestro e proseguono le indagini per chiarire il movente dietro il delitto.