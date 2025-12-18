Colpita nave russa Rostov, incendio sulla petroliera e tre morti dopo l'attacco dei droni ucraini nel porto

Laurea in Scienze della Comunicazione all’Università di Palermo. Giornalista professionista dal 2006. Approdato a QuiFinanza e Virgilio Notizie dopo varie esperienze giornalistiche fra Palermo e Milano. Si interessa principalmente di cronaca, politica ed economia.

La petroliera russa Rostov è stata colpita da droni ucraini: al momento dell’attacco la nave si trovava nel porto di Rostov sul Don, nel sud della Russia. A riferirlo sono state le autorità dell’oblast, secondo cui l’impatto ha provocato un incendio e causato la morte di almeno tre persone, oltre a diversi feriti. Nei giorni precedenti si erano verificati altri attacchi dell’esercito di Kiev, con droni, a navi russe.

Kiev attacca petroliera russa

L’attacco alla petroliera arriva nel 1.393° giorno della guerra Ucraina-Russia. Il governatore regionale, Yuri Slyusar, ha confermato l’attacco parlando del danneggiamento di una “nave” senza specificarne il tipo.

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, tra le vittime figurano i membri dell’equipaggio di un’imbarcazione coinvolta nell’attacco.

Slyusar ha inoltre segnalato un secondo episodio nella vicina località di Bataysk, dove un attacco con droni avrebbe colpito abitazioni private, causando la morte di una persona e il ferimento di altre sette.

Residenti della zona hanno diffuso sui social media immagini e video che mostrano alte fiamme levarsi dall’area portuale di Rostov durante la notte. L’esatta entità dei danni va ancora verificata.

Pioggia di droni nella notte

Secondo fonti di Mosca, la contraerea russa ha abbattuto nella notte 47 droni ucraini, 31 dei quali nei cieli della regione di Bryansk.

E le forze armate russe hanno condotto attacchi con droni Shaheed in diverse regioni dell’Ucraina, come riferisce l’agenzia Unian. Nella regione di Odessa, le esplosioni hanno danneggiato le finestre di un edificio residenziale di nove piani e di un istituto scolastico. Secondo quanto dichiarato da Oleg Kiper, capo dell’Amministrazione militare regionale, sette persone sono rimaste ferite: sei sono state medicate sul posto, mentre una è stata trasportata in ospedale, senza che le sue condizioni risultino gravi.

A Kryvyi Rih, i droni hanno colpito aree abitate causando il ferimento di due civili, un uomo di 58 anni e una donna di 67, come ha riferito Oleksandr Vilkul, presidente del consiglio di difesa della città. Attacchi si sono verificati anche a Voznesensk, nella regione di Mykolaiv, dove sono state prese di mira infrastrutture energetiche, e nella regione di Sumy, dove almeno una persona risulta ferita.

Attacchi alle navi nella guerra Ucraina-Russia

L’attacco alla petroliera Rostov si inserisce in un contesto di accuse reciproche tra Mosca e Kiev sugli attacchi a navi civili. Russia e Ucraina si sono più volte accusate di prendere di mira imbarcazioni non militari nelle aree di guerra.

In precedenza, il presidente russo Vladimir Putin aveva minacciato di “tagliare l’Ucraina fuori dal mare” dopo che attacchi attribuiti a Kiev avevano danneggiato petroliere della cosiddetta “flotta ombra” dirette verso porti russi per l’esportazione di petrolio.

L’attacco di Rostov segue il precedente messo a segno il 10 dicembre nel Mar Nero, quando fonti ucraine e russe avevano riferito di un’operazione condotta con droni marini contro una nave mercantile russa a circa 160 chilometri dalla Crimea.

In quell’occasione, il blogger ucraino Serhii Sternenko aveva parlato di un attacco dei droni “Sea Baby” del Servizio di Sicurezza ucraino contro la petroliera Dashan, parte della “flotta ombra” russa e diretta al porto di Novorossijsk. Anche in quel caso non erano arrivate conferme ufficiali da Kiev.