Colpita 'ndrangheta a Reggio Calabria con 79 arresti, fari su cosche De Stefano, Tegano, Condello e Logiudice

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A Reggio Calabria è scattata una vasta operazione che ha visto coinvolti oltre 500 uomini della Polizia di Stato e dell’Arma dei Carabinieri, con 79 arresti in esecuzione di tre distinte ordinanze emesse dal Gip del Tribunale di Reggio Calabria, su richiesta della Direzione Distrettuale Antimafia reggina. Nel corso delle investigazioni sono stati identificati i soggetti ritenuti gli esponenti di vertice delle cosche di ‘ndrangheta De Stefano, Tegano, Condello e Logiudice.

La maxi operazione antimafia a Reggio Calabria

L’operazione ha preso il via nelle prime ore del mattino di martedì 14 luglio.

I soggetti raggiunti da provvedimento cautelare nell’ambito di questa operazione sono 79: 73 di loro sono stati portati in carcere, mentre in 6 sono finiti agli arresti domiciliari.

Di cosa sono accusati i 79 arrestati nell’operazione di Reggio Calabria

Come si legge in una nota della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria, le accuse mosse a vario titolo agli indagati, “fatto salvo il principio di non colpevolezza fino a sentenza definitiva di condanna”, sono: “associazione mafiosa, associazione per delinquere finalizzata al traffico ed allo spaccio di sostanze stupefacenti, con l’aggravante di aver favorito la ‘ndrangheta, estorsione, detenzione e porto di armi da sparo, anche da guerra, riciclaggio, rapina e trasferimento fraudolento di valori“.

Cosa è emerso dalle indagini

Nel corso delle investigazioni, si legge ancora nella nota della Procura, sono stati “identificati i soggetti considerati gli esponenti di vertice delle cosche di ‘ndrangheta De Stefano, Tegano, Condello, Logiudice” e “sono state ricostruite le dinamiche associative dei rispettivi sodalizi“.

In continuità con quanto già emerso in precedenza, è stata “cristallizzata l’esistenza di una federazione tra le storiche famiglie mafiose reggine operanti nel mandamento ‘Centro’, in connessione operativa tra loro”.

Le indagini hanno permesso, inoltre, “la mappatura di ulteriori articolazioni di ‘ndrangheta periferiche, ancorché federate con le predette”.

In un passaggio della nota si legge che tra le “attività delittuose di cui gli indagati si sarebbero resi responsabili, rientrano il controllo del territorio, l’asfissiante pressione sul tessuto economico mediante il sistematico ricorso ad atti intimidatori ed estorsioni, il narcotraffico, il mutuo soccorso economico in favore dei sodali detenuti e il riciclaggio dei capitali illeciti in attività gestite da prestanome“.

Tali attività, ha precisato la Procura, “sarebbero state svolte dagli indagati con diverse funzioni, in virtù dei rispettivi livelli gerarchici rivestiti”.