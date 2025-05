Colpiti a Bari gli eredi del boss Lattanzio, confisca da 2 milioni di euro di auto, ville e terreni

Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di 2 milioni di euro il valore dei beni confiscati dai Carabinieri del Comando Provinciale di Bari nell’ambito di un’operazione contro la criminalità organizzata. Il provvedimento è stato eseguito questa mattina su ordine del Tribunale – Sezione Misure di Prevenzione – di Bari, su richiesta della Procura della Repubblica di Bari – Direzione Distrettuale Antimafia.

Dettagli dell’operazione

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, il decreto di confisca riguarda i beni di Ruggiero Lattanzio, nato nel 1961 e deceduto il 15 gennaio 2019 a Barletta in seguito a un agguato mortale. Lattanzio era noto come figura di spicco del clan omonimo nella provincia di Barletta Andria Trani, più volte indagato e condannato per aver promosso e diretto un’associazione per delinquere finalizzata al traffico di sostanze stupefacenti.

Patrimonio confiscato

Il patrimonio confiscato, già sequestrato il 21.04.2023, comprende sette unità immobiliari, tra cui una villa e tre lussuosi appartamenti, due autovetture e disponibilità bancarie per un totale di oltre 476.000 euro. Questi beni erano formalmente intestati agli eredi di Lattanzio, ma le indagini hanno dimostrato che sono stati acquisiti tramite il reimpiego dei proventi illeciti derivanti dal traffico di sostanze stupefacenti.

Un risultato significativo

La complessa attività investigativa ha ricostruito le modalità con cui Lattanzio ha “ripulito” i proventi illeciti, anche attraverso i suoi congiunti, in netto contrasto con i redditi dichiarati. Questo provvedimento rappresenta un importante risultato nella lotta alla criminalità organizzata, essendo il primo di questo tipo eseguito nella regione Puglia e tra i primi a livello nazionale nei confronti degli eredi. L’operazione sottolinea l’importanza delle indagini patrimoniali e finanziarie come strumenti essenziali per combattere le nuove forme di manifestazione delle mafie.

Per ulteriori dettagli, visita il sito ufficiale di Barletta.

Fonte foto: IPA