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È di 17 persone raggiunte da ordinanza di custodia cautelare il bilancio di un’operazione dei Carabinieri contro il cosiddetto clan della 167, accusato di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e continuata e usura nei territori di Arzano e comuni limitrofi a nord di Napoli. L’azione è stata coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia e disposta dal GIP del Tribunale partenopeo.

Il clan della 167 e il controllo del territorio

Stando alle informazioni pubblicate sul sito dei Carabinieri, l’operazione è stata condotta dal Nucleo Investigativo del Gruppo di Castello di Cisterna, su delega del Procuratore Distrettuale di Napoli. L’attività investigativa si è svolta tra il 2021 e il 2022 e ha portato all’emissione di un’ordinanza di custodia cautelare nei confronti di 17 persone, tutte ritenute coinvolte, a vario titolo, in gravi fatti di criminalità organizzata.

Le indagini hanno permesso di ricostruire l’operatività della consorteria camorristica denominata “clan della 167”, considerata una diramazione territoriale del clan “Amato-Pagano”, storicamente radicato nella zona nord della città. Il gruppo avrebbe esercitato un ruolo egemone soprattutto nel settore delle estorsioni ai danni di imprenditori e commercianti di Arzano e dei comuni circostanti.

Le accuse: mafia, estorsioni e usura

Secondo quanto emerso dalle indagini, i 17 indagati sono accusati di associazione di tipo mafioso, estorsione aggravata e continuata e usura. Le richieste indebite di denaro sarebbero state rivolte con sistematicità a operatori economici locali, con l’obiettivo di consolidare il controllo del territorio e finanziare le attività illecite del clan.

Gli investigatori hanno inoltre documentato come la consorteria fosse incline all’uso della violenza, non solo verso le vittime delle estorsioni, ma anche nei confronti degli stessi affiliati. In caso di conflitti interni, alcuni membri sarebbero stati oggetto di violente aggressioni per risolvere controversie sorte all’interno del gruppo.

IPA