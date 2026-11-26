Giornalista professionista. Negli ultimi 16 anni ha ricoperto i ruoli di redattore, caposervizio e caporedattore per diverse testate locali e nazionali occupandosi di cronaca, cultura e sport. Attualmente direttore di una rivista di racconto sportivo

Un fendente alla gola con un’arma da taglio, in pieno centro, e poi la fuga a piedi tra le vie della città. È quanto sarebbe successo in piazza Vincenzo Caselli, a Chieri, dove un ragazzo di 22 anni è stato ferito da un coetaneo. Poche ore dopo i carabinieri hanno rintracciato il presunto aggressore, un 22enne del posto, e lo hanno fermato per tentato omicidio.

L’aggressione in piazza a Chieri

Secondo quanto si legge sul sito dei Carabinieri, il giovane fermato è già noto alle forze dell’ordine. Dopo aver colpito il coetaneo, che vive in zona, si sarebbe allontanato a piedi, ma le ricerche sono partite subito. Gli accertamenti tecnici e le testimonianze raccolte hanno indirizzato i militari della Sezione Operativa e della Stazione di Chieri verso di lui.

Il fermo per tentato omicidio

Il 22enne è stato fermato durante la notte come indiziato di delitto e portato in carcere, a disposizione dell’autorità giudiziaria. Restano da chiarire i motivi dell’aggressione, mentre proseguono le ricerche della lama usata per colpire il ragazzo, che non è ancora stata ritrovata.

IPA