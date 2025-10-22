Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

È di tre arresti e oltre 23 chili di marijuana sequestrati il bilancio di un’operazione antidroga condotta all’aeroporto “Leonardo da Vinci” di Fiumicino. L’azione, portata a termine nella serata di martedì 15 ottobre, ha visto coinvolti passeggeri in transito verso Bruxelles, fermati mentre trasportavano la sostanza stupefacente nei bagagli da stiva.

Operazione antidroga all’aeroporto Leonardo da Vinci

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’operazione è stata coordinata dagli agenti della Sezione di Polizia Giudiziaria della Polaria di Fiumicino. L’attività investigativa è nata da controlli mirati sui passeggeri provenienti da Bangkok, una tratta già nota alle forze dell’ordine per il rischio elevato di traffico internazionale di stupefacenti.

I sospetti e l’individuazione dei passeggeri

L’attenzione degli operatori si è focalizzata su tre passeggeri: due cittadini bulgari e uno statunitense di origini bulgare. I viaggiatori, provenienti da Bangkok e diretti a Bruxelles, hanno insospettito gli agenti per la rotta percorsa, considerata particolarmente esposta al traffico di droga. Dietro l’apparenza di semplici turisti, si nascondeva in realtà un gruppo criminale organizzato.

La scoperta della marijuana nei bagagli

Durante l’ispezione dei bagagli, effettuata con la collaborazione della Guardia di Finanza e dei funzionari doganali dell’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, sono stati rinvenuti 40 involucri sigillati sottovuoto. All’interno, gli agenti hanno trovato una sostanza erbacea che, sottoposta a test, è risultata positiva al THC, principio attivo della marijuana.

Il sequestro e la ricostruzione dell’itinerario

Il quantitativo complessivo sequestrato ammonta a 23,520 chilogrammi di marijuana, suddivisa in confezioni nascoste tra gli effetti personali dei viaggiatori. Gli accertamenti successivi hanno permesso di ricostruire l’intero percorso del gruppo: partenza dalla Thailandia, scalo a Roma e destinazione finale Bruxelles. L’ultima occorrenza di Roma è stata fondamentale per l’intercettazione dei sospetti.

Le misure adottate e il ruolo della Polizia di Frontiera

Informato il Pubblico Ministero di turno presso la Procura della Repubblica di Civitavecchia, è stata disposta la custodia cautelare in carcere per tutti gli arrestati.

IPA