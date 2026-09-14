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È stato eseguito un arresto a Roma, dove un uomo di 42 anni è stato fermato con l’accusa di aver colpito ripetutamente lo stesso esercizio commerciale tra agosto 2025 e agosto 2026. L’ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata eseguita dagli agenti dell’XI Distretto San Paolo, coordinati dalla Procura della Repubblica, dopo una lunga attività investigativa che ha permesso di ricostruire la sequenza dei fatti e di identificare il presunto autore grazie a testimonianze, filmati e un tatuaggio riconoscibile.

La sequenza delle rapine: sei colpi in un anno

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’arresto è stato il risultato di un’attività investigativa serrata condotta dagli agenti dell’XI Distretto di P.S. San Paolo, sotto la direzione dei magistrati della Procura della Repubblica di Roma – Dipartimento criminalità diffusa e grave. Il provvedimento di custodia cautelare è stato emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma e ha portato al fermo di un uomo di 42 anni, individuato nella zona del Trullo.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, tra agosto 2025 e agosto 2026 si sono verificati sei episodi di rapina ai danni dello stesso esercizio commerciale situato nel quartiere Magliana. Il presunto autore avrebbe agito sempre con un modus operandi simile, tanto da trasformare la ripetitività dei colpi in una sorta di “firma criminale”. In ogni occasione, l’uomo sarebbe entrato nel negozio, si sarebbe diretto verso la cassa, avrebbe minacciato la dipendente e, una volta ottenuto il denaro, sarebbe fuggito a piedi.

Le modalità dei colpi: minacce e simulazione di armi

Nei primi episodi, il quarantaduenne avrebbe utilizzato anche un coltello per intimidire la cassiera, mentre in un’altra occasione avrebbe simulato la presenza di un’arma tenendo una mano nascosta nella tasca. Con il passare dei mesi, però, il copione sarebbe cambiato: nei colpi più recenti, secondo la ricostruzione degli investigatori, sarebbe bastato all’uomo presentarsi davanti alla stessa dipendente con un atteggiamento intimidatorio, facendo leva sul timore generato dalle precedenti rapine.

L’identificazione del sospetto: il ruolo delle testimonianze e dei video

Gli agenti dell’XI Distretto San Paolo hanno progressivamente ricostruito il profilo del presunto autore raccogliendo testimonianze delle vittime, effettuando individuazioni fotografiche e analizzando i filmati estrapolati dai sistemi di videosorveglianza del negozio. Un dettaglio rivelatosi decisivo per l’identificazione è stato un vistoso tatuaggio sul braccio dell’uomo, immortalato dalle telecamere durante uno dei colpi.

Le perquisizioni e i riscontri investigativi

Il match investigativo ha trovato ulteriore conferma nelle perquisizioni effettuate nei locali nella disponibilità dell’uomo e presso l’abitazione della madre. In questi luoghi sono stati rinvenuti diversi capi di abbigliamento ritenuti compatibili con quelli indossati durante le rapine e successivamente riconosciuti dalle vittime. Tutti gli elementi raccolti sono confluiti nell’ordinanza con cui il Giudice per le indagini preliminari ha disposto la custodia cautelare in carcere.

Il quarantaduenne è attualmente detenuto nel carcere di Regina Coeli, gravemente indiziato dei reati di rapina e di porto di oggetti atti ad offendere.