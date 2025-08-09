Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due arresti e l’emissione di misure di prevenzione personale rappresentano il bilancio delle recenti operazioni della Polizia di Stato a Brescia, dove, nei giorni scorsi, sono stati fermati due uomini con numerosi precedenti penali per reati contro il patrimonio. Gli interventi sono stati condotti nell’ambito delle attività straordinarie di controllo del territorio, finalizzate a contrastare la microcriminalità e a garantire maggiore sicurezza ai cittadini.

Operazioni straordinarie di controllo: la fonte della notizia

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, le attività di prevenzione e repressione della microcriminalità hanno visto impegnate le pattuglie della “Squadra Volanti” in diversi punti strategici della città. L’obiettivo principale di questi servizi è stato quello di ridurre il degrado urbano e rispondere all’allarme sociale generato da episodi di reati diffusi.

Il primo arresto: un pregiudicato fermato nei pressi della metropolitana

Nel corso di uno dei controlli, gli agenti hanno notato un 62enne bresciano, già conosciuto alle forze dell’ordine per i suoi numerosi precedenti penali di varia natura e gravità. L’uomo si aggirava con fare sospetto nei pressi di Piazzale Cesare Battisti, all’ingresso della metropolitana “San Faustino”. Alla vista della Polizia, il soggetto ha tentato di allontanarsi, ma è stato prontamente fermato e identificato dagli agenti.

Gli accertamenti effettuati tramite la Banca Dati del Ministero dell’Interno hanno permesso di appurare che a carico dell’uomo era stato emesso un ordine di carcerazione dall’Autorità Giudiziaria, in seguito a una condanna definitiva per furto aggravato. Dopo le procedure di foto-segnalamento presso gli uffici della Questura, il 62enne è stato condotto presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia.

Il secondo intervento: furto al supermercato e arresto immediato

Poco dopo, la Centrale Operativa della Questura ha ricevuto una richiesta urgente di aiuto tramite il numero di emergenza “112 NUE”. La segnalazione riguardava un furto in atto all’interno del supermercato “ESSELUNGA” di Viale Triumplina. Gli agenti sono intervenuti tempestivamente e, grazie alla collaborazione dell’addetto alla vigilanza, hanno individuato il responsabile: un 47enne bresciano, anch’egli con diversi precedenti penali per reati contro il patrimonio.

L’uomo aveva appena sottratto numerose bottiglie di superalcolici per un valore di alcune centinaia di euro, tentando di uscire dal supermercato senza pagare. Fermato dagli agenti, il 47enne è stato accompagnato in Questura, dove, al termine degli atti di polizia giudiziaria, è stato dichiarato in arresto per furto aggravato e trasferito anch’egli presso la Casa Circondariale “Nerio Fischione” di Brescia.

Misure di prevenzione personale: la risposta del Questore

Il Questore della Provincia di Brescia, Paolo Sartori, ha valutato la pericolosità sociale dei due soggetti, entrambi recidivi e inclini a delinquere. In parallelo all’iter giudiziario, sono state emesse nei loro confronti le misure di prevenzione personale previste dal Codice delle Leggi Antimafia, tra cui l’avviso orale di pubblica sicurezza. Questi provvedimenti mirano a rafforzare la tutela della collettività e a prevenire ulteriori episodi di reati.

Il Questore Sartori ha sottolineato come i servizi di controllo del territorio siano fondamentali non solo per intervenire in presenza di reati, ma soprattutto per prevenire situazioni a rischio e rafforzare la presenza dello Stato. Ha inoltre evidenziato l’importanza della collaborazione con i gestori degli esercizi commerciali, la cui tempestiva segnalazione ha consentito un intervento rapido ed efficace, assicurando alla giustizia un malvivente.

Il bilancio delle attività straordinarie di controllo conferma l’efficacia delle strategie adottate dalla Questura di Brescia, che continuerà a lavorare per garantire la sicurezza e la tranquillità dei cittadini.

