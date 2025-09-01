Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Fermati quattro esponenti della frangia storica dei “tuturanesi” della Sacra Corona Unita con l’accusa di associazione di tipo mafioso e tentata estorsione ai danni di un imprenditore agricolo. Il provvedimento è stato eseguito nella mattinata di oggi tra Tuturano, Brindisi e Napoli dalla Squadra Mobile e dalla SISCO, su mandato della Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce, per prevenire una possibile escalation di violenza tra fazioni rivali del clan.

Indagine coordinata dalla Direzione Distrettuale Antimafia

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce ha coordinato una complessa attività investigativa che ha coinvolto la Squadra Mobile di Brindisi e la SISCO di Lecce. L’indagine, ancora in corso, ha portato all’emissione di un decreto di fermo nei confronti di quattro esponenti della Sacra Corona Unita, due dei quali ritenuti ai vertici della frangia storica dei “tuturanesi”. Gli indagati sono gravemente sospettati, a vario titolo, di associazione mafiosa – per due di loro aggravata dall’aver agito in regime di semilibertà – e di tentata estorsione aggravata dall’appartenenza al sodalizio criminale, dall’uso del metodo mafioso e dall’agevolazione dell’organizzazione.

Estorsione ai danni di un imprenditore agricolo

Secondo quanto ricostruito dagli inquirenti, gli arrestati avrebbero imposto a un imprenditore agricolo il pagamento di 3.000 euro e una somma mensile di 150 euro per la cosiddetta “guardiania” e per poter continuare a svolgere la propria attività economica sul territorio controllato dal clan. La richiesta sarebbe stata accompagnata dalla minaccia di danneggiare una vasta piantagione di noci situata nell’agro di Tuturano. L’azione intimidatoria, tipica delle dinamiche mafiose, avrebbe avuto lo scopo di rafforzare il controllo del clan sulle attività economiche locali e di garantire introiti illeciti alla consorteria criminale.

Intercettazioni e tensioni interne al clan

Le attività di intercettazione, condotte nelle ultime settimane, hanno messo in luce una forte tensione tra gli esponenti storici del clan e le nuove leve della frangia tuturanese della Sacra Corona Unita. Gli investigatori hanno documentato una serie di summit tra i fermati, durante i quali si discuteva non solo delle attività illecite già avviate – tra cui estorsioni ai danni di imprenditori – ma anche della pianificazione di azioni punitive e ritorsive nei confronti di un soggetto ritenuto referente della fazione più giovane del clan. Quest’ultimo veniva accusato di non aver sostenuto economicamente i vertici storici durante la detenzione, di aver rivendicato indebitamente il ruolo di referente per Tuturano e di essere il mandante dell’incendio che ha colpito il Domus Café l’8 gennaio 2025.

Rischio di faida e minacce di azioni omicidiarie

Nei giorni immediatamente precedenti all’esecuzione del fermo, gli inquirenti hanno accertato che gli indagati avevano incontrato direttamente il presunto esponente del clan rivale. Durante l’incontro, i fermati avrebbero esplicitamente minacciato di scatenare una “guerra” su Tuturano per ristabilire l’egemonia dello storico clan contro le spinte autonomiste delle giovani leve, arrivando a paventare anche possibili azioni omicidiarie. La situazione di forte instabilità e la possibilità concreta di un’escalation violenta hanno reso necessario un intervento tempestivo da parte delle autorità.

Provvedimento precautelare e motivazioni

L’adozione del provvedimento di fermo si è resa indispensabile per evitare che la segnalazione delle condotte dei detenuti ammessi al regime di semilibertà potesse compromettere le indagini e consentire agli indagati di darsi alla fuga. Gli investigatori hanno inoltre valutato l’elevata pericolosità sociale dei soggetti coinvolti, due dei quali già condannati per omicidio maturato nel contesto delle dinamiche interne alla Sacra Corona Unita. Il rischio concreto che gli indagati potessero portare a termine le minacciate azioni omicidiarie, con gravi conseguenze per la pubblica incolumità, ha spinto la Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce a emettere il decreto di fermo.

L’operazione: oltre 50 uomini impegnati tra Tuturano, Brindisi e Napoli

Il blitz è stato eseguito nella mattinata odierna tra Tuturano, Brindisi e Napoli, con l’impiego di oltre 50 uomini delle forze dell’ordine. L’operazione ha permesso di assicurare alla giustizia quattro persone ritenute al vertice e tra i principali esponenti della frangia tuturanese della Sacra Corona Unita. Il provvedimento precautelare rappresenta un importante passo avanti nella lotta alla criminalità organizzata nel territorio brindisino e mira a prevenire ulteriori episodi di violenza e intimidazione.

La Sacra Corona Unita e il controllo del territorio

La Sacra Corona Unita, storica organizzazione mafiosa radicata in Puglia, continua a esercitare un forte controllo sulle attività economiche e sociali di ampie aree del territorio, in particolare nella provincia di Brindisi. Le dinamiche interne al clan, caratterizzate da conflitti generazionali e lotte per la leadership, rappresentano un fattore di rischio per la sicurezza pubblica e per la tenuta dell’ordine sociale. L’operazione condotta dalla Direzione Distrettuale Antimafia di Lecce si inserisce in un più ampio contesto di contrasto alle organizzazioni criminali e di tutela delle vittime di estorsione e intimidazione.

Prospettive future e impegno delle istituzioni

Le indagini proseguono per individuare eventuali ulteriori responsabili e per ricostruire nel dettaglio la rete di rapporti e complicità all’interno della Sacra Corona Unita. Le forze dell’ordine e la magistratura ribadiscono il loro impegno nella lotta alla criminalità organizzata e nella difesa della legalità nei territori più esposti alle infiltrazioni mafiose. L’auspicio è che l’azione repressiva possa essere accompagnata da iniziative di prevenzione e di sostegno alle vittime, per favorire una reale emancipazione delle comunità locali dal giogo delle organizzazioni criminali.

