Esperto di politica e attualità, attento anche ai temi economici e alle dinamiche del mondo dello spettacolo. Dopo due lauree umanistiche e il Master in critica giornalistica, lavora e collabora con diverse testate e realtà editoriali nazionali

Un uomo è stato arrestato in flagranza per una rapina pluriaggravata a Roma. Il cinquantatreenne, già fermato in passato per altri colpi, è stato individuato a seguito delle indagini su una rapina in un ufficio postale: a tradirlo è stato il sistema usato per non lasciare impronte, la colla sui polpastrelli.

Roma, le indagini dopo il colpo al supermercato: il trucco della colla sulle mani

Secondo quanto si legge sul sito della Polizia di Stato, l’attività investigativa degli agenti del XIII Distretto Aurelio è partita da una rapina commessa il mese precedente ai danni di un supermercato in via Baldo degli Ubaldi. Ricostruendo l’episodio, gli investigatori hanno notato analogie con altri colpi attribuiti a un cinquantatreenne di Roma, già arrestato nel 2023 per una rapina in un ufficio postale della Magliana e per altri episodi ai danni di esercizi commerciali.

Un elemento ha orientato i sospetti: l’uomo avrebbe agito a mani nude, pur avendo il volto coperto. Secondo gli investigatori, ricopriva i polpastrelli di colla per evitare di lasciare impronte, senza limitare i movimenti delle mani. Lo stesso espediente era stato notato anche in occasione di precedenti indagini a suo carico.

Lo scooter e la nuova incursione

Seguendo questa traccia, gli agenti hanno ricostruito e monitorato gli spostamenti del sospettato. Durante alcuni servizi di osservazione hanno individuato lo scooter ripreso dalle telecamere durante la rapina al supermercato di ottobre, mezzo che sarebbe stato utilizzato per la fuga.

Il monitoraggio ha permesso di documentare anche i preparativi di un nuovo colpo. L’uomo avrebbe parcheggiato lo scooter vicino a un ufficio postale in via di Boccea, dopo averne coperto la targa, e avrebbe effettuato una prima ricognizione all’interno della filiale. In seguito si sarebbe allontanato per rientrare a casa.

A distanza di alcune ore è tornato sul posto. Gli agenti lo hanno intercettato dopo che, secondo la ricostruzione, aveva messo a segno la rapina e si preparava a lasciare l’ufficio postale, con lo scaldacollo ancora sollevato sul volto.

L’arresto e la misura cautelare

Le testimonianze dei dipendenti e gli accertamenti svolti subito dopo il colpo hanno completato il quadro: sono stati recuperati 1.000 euro di refurtiva ed è stato trovato il nastro isolante usato per nascondere la targa dello scooter. Sui polpastrelli dell’uomo gli investigatori hanno inoltre rilevato uno strato di colla, lo stesso stratagemma che aveva attirato la loro attenzione.

L’uomo è stato arrestato in flagranza a Roma con l’accusa di rapina pluriaggravata. L’Autorità giudiziaria ha convalidato l’operato della Polizia di Stato e disposto nei suoi confronti la custodia cautelare in carcere.