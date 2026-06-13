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È scattato un arresto a Padova nel pomeriggio di venerdì 12 giugno: un uomo di 37 anni, originario della Campania, è stato fermato in flagranza di truffa aggravata ai danni di una donna di 80 anni, dopo essersi finto maresciallo delle Forze dell’Ordine per sottrarle preziosi e un orologio di valore.

La dinamica della truffa: il finto maresciallo e la vittima anziana

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato in via Manara, a Padova, dove la Squadra Mobile ha agito nell’ambito dei servizi di prevenzione e contrasto alle truffe ai danni di persone anziane.

Il 37enne, già noto alle forze dell’ordine per precedenti legati allo spaccio di sostanze stupefacenti, ha messo in atto la cosiddetta tecnica del “finto appartenente alle Forze dell’Ordine”. L’uomo ha contattato telefonicamente la vittima, una donna di 80 anni, presentandosi come maresciallo incaricato di una “comparazione” tra i suoi gioielli e quelli rubati durante una presunta rapina avvenuta nei giorni precedenti in una gioielleria di Padova.

Secondo quanto riferito, i malviventi avrebbero utilizzato l’auto della donna per fuggire dopo il colpo, circostanza che ha contribuito a intimorire la vittima e a convincerla a collaborare.

L’intervento della Polizia e l’arresto in stazione

La truffa si è consumata nel pomeriggio del 12 giugno, quando la figlia dell’anziana ha contattato la centrale operativa della Questura di Padova dopo aver appreso quanto accaduto alla madre. La donna aveva ricevuto la telefonata del falso maresciallo e, mentre era ancora al telefono, si è presentato a casa sua un uomo di circa 35 anni (poi identificato come il 37enne campano), che si è qualificato come incaricato per il ritiro dei preziosi. L’anziana, spaventata dalla notizia che la sua auto fosse stata utilizzata per una rapina, ha consegnato all’uomo vari anelli, catenine in oro e un orologio di pregio.

Poco dopo la partenza del truffatore, la vittima si è insospettita e ha avvisato la figlia, che ha immediatamente segnalato l’accaduto al numero di emergenza 113. L’intervento della Polizia è stato tempestivo: una Volante si è recata presso l’abitazione della donna, mentre un equipaggio in borghese della Squadra Mobile si è diretto alla stazione ferroviaria di Padova. Proprio mentre il treno diretto a Napoli stava arrivando al primo binario, gli agenti hanno individuato un uomo corrispondente alla descrizione fornita dalla vittima, pronto a salire sul convoglio con la refurtiva.

Il recupero della refurtiva e l’identificazione del responsabile

Durante il controllo, i poliziotti hanno trovato nello zainetto dell’uomo un sacchetto contenente anelli in oro, catenine e un orologio, ovvero tutta la refurtiva sottratta pochi minuti prima all’anziana. L’uomo è stato quindi condotto in Questura, dove gli accertamenti hanno permesso di identificarlo come un 37enne nato in provincia di Salerno, già arrestato in passato per detenzione ai fini di spaccio di sostanze stupefacenti.

In particolare, era stato fermato in provincia di Salerno nell’aprile 2026 per il possesso di 14 dosi di cocaina e nel 2023 per essere stato trovato con 10 grammi di cocaina e 25 grammi di crack.

Le conseguenze: arresto e restituzione dei beni

Al termine delle verifiche, la flagranza del reato di truffa aggravata ha portato all’arresto del 37enne campano, che è stato trasferito presso la Casa Circondariale Due Palazzi a disposizione della Procura della Repubblica. Tutta la refurtiva, dal valore superiore a 20.000 euro, è stata immediatamente restituita all’anziana vittima, che ha così potuto riavere i suoi beni preziosi sottratti con l’inganno.

IPA