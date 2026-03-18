Colpo da 30mila euro a Roma in un negozio di ottica con fuga in staffetta e speronamento, due arresti
Due giovani arrestati a Roma dopo un furto da 30.000 euro in un negozio di ottica e una fuga con cambio auto. Refurtiva recuperata.
Eseguiti due arresti dalla Polizia di Stato nella zona Università di Roma dove due giovani sono stati fermati dopo aver messo a segno un furto aggravato in un negozio di ottica, tentando la fuga con un cambio di auto per depistare gli agenti. I due sono ora gravemente indiziati dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.
Il colpo e la fuga rocambolesca
Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte, quando i due complici hanno forzato l’ingresso di un esercizio commerciale specializzato in ottica, situato nella zona Università di Roma. L’obiettivo dei malviventi era l’attrezzatura fotografica più costosa presente nel negozio.
Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due giovani hanno agito con rapidità: dopo aver forzato l’accesso, hanno raccolto la merce di maggior valore e l’hanno caricata su una prima vettura. Tuttavia, l’allarme è scattato immediatamente, attivando il numero unico di emergenza 112 e facendo convergere sul posto una pattuglia del Commissariato di P.S. Porta Pia.
Accortisi di essere seguiti dagli agenti, i due hanno tentato di seminare la polizia. Quando si sono trovati la strada sbarrata da un secondo equipaggio, hanno finto di fermarsi all’alt, ma poi hanno speronato l’auto della polizia, riuscendo momentaneamente a dileguarsi.
La staffetta tra veicoli e l’arresto
La fuga si è trasformata in una vera e propria “staffetta” tra veicoli. L’auto utilizzata per il furto è stata rintracciata poco dopo in zona Tiburtina, abbandonata con all’interno l’intera refurtiva. I due complici, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, sono saliti a bordo di un’altra utilitaria. Tuttavia, la loro strategia è stata prontamente individuata dagli agenti, che hanno nuovamente sbarrato loro la strada con una pattuglia del Commissariato di P.S. Vescovio.
L’ennesimo tentativo di opporre resistenza è stato neutralizzato dalla prontezza dei poliziotti, che hanno proceduto all’arresto dei due giovani per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.
Il bottino e gli strumenti del reato
Durante le perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto anche un dispositivo OBD, un sistema elettronico spesso utilizzato dai ladri d’auto per manomettere i veicoli senza forzare le serrature. L’intera refurtiva, del valore di 30.000 euro, è stata recuperata e restituita al negozio di ottica. L’operato della Polizia di Stato è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.