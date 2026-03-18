Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Eseguiti due arresti dalla Polizia di Stato nella zona Università di Roma dove due giovani sono stati fermati dopo aver messo a segno un furto aggravato in un negozio di ottica, tentando la fuga con un cambio di auto per depistare gli agenti. I due sono ora gravemente indiziati dei reati di furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il colpo e la fuga rocambolesca

Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nella notte, quando i due complici hanno forzato l’ingresso di un esercizio commerciale specializzato in ottica, situato nella zona Università di Roma. L’obiettivo dei malviventi era l’attrezzatura fotografica più costosa presente nel negozio.

Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, i due giovani hanno agito con rapidità: dopo aver forzato l’accesso, hanno raccolto la merce di maggior valore e l’hanno caricata su una prima vettura. Tuttavia, l’allarme è scattato immediatamente, attivando il numero unico di emergenza 112 e facendo convergere sul posto una pattuglia del Commissariato di P.S. Porta Pia.

Accortisi di essere seguiti dagli agenti, i due hanno tentato di seminare la polizia. Quando si sono trovati la strada sbarrata da un secondo equipaggio, hanno finto di fermarsi all’alt, ma poi hanno speronato l’auto della polizia, riuscendo momentaneamente a dileguarsi.

La staffetta tra veicoli e l’arresto

La fuga si è trasformata in una vera e propria “staffetta” tra veicoli. L’auto utilizzata per il furto è stata rintracciata poco dopo in zona Tiburtina, abbandonata con all’interno l’intera refurtiva. I due complici, nel tentativo di sottrarsi alla cattura, sono saliti a bordo di un’altra utilitaria. Tuttavia, la loro strategia è stata prontamente individuata dagli agenti, che hanno nuovamente sbarrato loro la strada con una pattuglia del Commissariato di P.S. Vescovio.

L’ennesimo tentativo di opporre resistenza è stato neutralizzato dalla prontezza dei poliziotti, che hanno proceduto all’arresto dei due giovani per furto aggravato e resistenza a pubblico ufficiale.

Il bottino e gli strumenti del reato

Durante le perquisizioni, gli agenti hanno rinvenuto anche un dispositivo OBD, un sistema elettronico spesso utilizzato dai ladri d’auto per manomettere i veicoli senza forzare le serrature. L’intera refurtiva, del valore di 30.000 euro, è stata recuperata e restituita al negozio di ottica. L’operato della Polizia di Stato è stato convalidato dall’Autorità giudiziaria.

IPA