Da oltre 20 anni informa in modo indipendente, serio, affidabile e originale su tutto quanto accade in Italia e nel mondo. Cronaca, Politica, Economia, Spettacolo: tutta l'attualità che fa notizia, finisce sotto il suo microscopio. Virgilio Notizie è alimentato da un team di giornalisti tutti under 35 e nativi digitali. Missione: con un linguaggio semplice e diretto rendere chiari, comprensibili e interessanti i fatti del giorno.

Due furti aggravati sono stati attribuiti a un 38enne straniero, già noto alle forze dell’ordine, al termine di una complessa indagine condotta dai Carabinieri. I fatti sono avvenuti tra la notte del 29 ottobre e le prime ore del mattino successivo, tra Mezzani di Sorbolo e la zona nord di Parma, dove sono state prese di mira due aziende. L’uomo è stato identificato grazie alle tracce di sangue lasciate sulle scene dei reati, analizzate dal RIS e confrontate con la banca dati nazionale del DNA. La denuncia è stata formalizzata alla Procura della Repubblica di Parma.

Le indagini dei Carabinieri: la fonte della notizia

Come indicato dal portale ufficiale dei Carabinieri, l’attività investigativa si è conclusa nei giorni scorsi con una denuncia a carico di un 38enne straniero, ritenuto il presunto autore di due furti aggravati avvenuti a fine ottobre 2024. L’uomo, già conosciuto dagli inquirenti per una lunga serie di segnalazioni e condanne per reati contro il patrimonio, avrebbe colpito sia nel capoluogo che nella provincia.

I due colpi nella notte: autofficina e stazione di servizio

L’indagine ha riguardato due episodi distinti, ma collegati tra loro. Il primo si è verificato nella notte del 29 ottobre a Mezzani di Sorbolo, dove i Carabinieri della Sezione Operativa sono intervenuti presso un capannone che ospita un’autofficina. Qui, ignoti si sono introdotti forzando un portone con vetri infranti, probabilmente utilizzando un paio di forbici e un attrezzo multiuso rinvenuti sul posto. Dall’interno è stata sottratta l’auto di un cliente, pronta per essere riconsegnata dopo le riparazioni.

Durante il sopralluogo, i militari hanno individuato numerose tracce di sangue sia sul portone che all’interno di alcune vetture parcheggiate e sul pavimento. I campioni sono stati prelevati con tamponi sterili, ritenendo che gli autori del furto si fossero feriti entrando attraverso il vetro rotto.

Poco dopo, sempre nella stessa nottata, i Carabinieri della Sezione Radiomobile sono intervenuti presso una stazione di servizio nella zona nord di Parma, dove era stato segnalato un altro furto. Qui, il conducente di un’auto – poi risultata quella rubata poco prima dall’autofficina di Mezzani – aveva utilizzato il veicolo come ariete per sfondare il box dell’autolavaggio, riuscendo ad asportare due aspirapolveri industriali di notevole valore economico.

Anche in questo caso, i militari hanno repertato tracce ematiche di interesse investigativo, che sono state raccolte per le successive analisi.

L’analisi delle prove e la svolta scientifica

Alle prime ore del mattino, due imprenditori hanno formalizzato la denuncia, consentendo ai Carabinieri di avviare rapidamente le indagini. Sono stati acquisiti i filmati delle telecamere di sorveglianza dell’area di servizio, che hanno fornito immagini di buona qualità. L’analisi dei video ha permesso di accertare che l’autore del reato era un uomo solo, i cui tratti somatici hanno indirizzato i sospetti verso un soggetto già noto per precedenti specifici.

Le indagini sono proseguite con un approccio tecnico-scientifico: sotto il coordinamento della Procura della Repubblica, le tracce di sangue raccolte sulle due scene del crimine sono state inviate alla Sezione Biologia del RIS di Parma. Gli specialisti hanno eseguito tutte le procedure necessarie per rendere i reperti utilizzabili ai fini probatori, avviando un accurato processo di comparazione genetica.

Grazie alle analisi, è stato possibile estrapolare un profilo genotipico maschile, già presente nella Banca Dati Nazionale del DNA. Il sangue è risultato corrispondere al profilo genetico del 38enne straniero su cui si erano concentrati i primi sospetti, permettendo così di collegarlo in modo diretto alle due scene dei furti.

Il profilo dell’indagato e la denuncia

L’uomo denunciato, un 38enne straniero, era già stato segnalato più volte alle forze dell’ordine per reati contro il patrimonio commessi sia a Parma che nella provincia. La sua presenza nella banca dati del DNA ha consentito agli investigatori di chiudere il cerchio in tempi rapidi, fornendo elementi probatori solidi a carico del sospettato.

Sulla base delle prove raccolte, e nel rispetto del principio di presunzione di innocenza fino a sentenza definitiva, il 38enne è stato denunciato all’Autorità Giudiziaria. L’attività dei Carabinieri, condotta con il supporto della Sezione Radiomobile e delle Stazioni territorialmente competenti, ha permesso di ricostruire la dinamica dei due furti aggravati e di individuare il presunto responsabile.

IPA