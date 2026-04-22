Colpo da mezzo milione in gioielleria ad Asti, ladri entrati da un buco nel muro: arrestati

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Eseguiti due arresti dalla Squadra mobile di Asti che ha portato alla luce un furto aggravato ai danni di una gioielleria del centro cittadino. I responsabili sono stati individuati e fermati dopo un’indagine serrata, avviata subito dopo il colpo, che ha permesso di ricostruire le modalità e le fasi della rapina, avvenuta lo scorso agosto.

Le indagini e la ricostruzione dei fatti

Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel mese di agosto, quando due malviventi hanno approfittato della temporanea chiusura di un locale adiacente alla gioielleria per mettere a segno il cosiddetto colpo della “banda del buco”. I ladri si sono introdotti nell’immobile inutilizzato, hanno praticato un’apertura nel muro e sono riusciti così a penetrare nel negozio di preziosi, da cui hanno sottratto oggetti per un valore stimato di oltre 500mila euro.

Il modus operandi dei ladri

L’attività investigativa ha permesso di accertare che i due indagati avevano pianificato il furto nei minimi dettagli. Nei giorni precedenti al colpo, infatti, avevano effettuato diversi sopralluoghi per studiare le abitudini dei proprietari, le possibili vie di fuga e per preparare il buco che avrebbe consentito loro di entrare nella gioielleria senza essere notati.

L’analisi delle immagini e i controlli sul territorio

Gli agenti della Squadra mobile hanno incrociato i dati raccolti dalle telecamere di sicurezza, sia pubbliche che private, con quelli dei controlli effettuati sul territorio nei giorni precedenti al furto. Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dall’analisi dei transiti ai caselli autostradali, che ha consentito di restringere il cerchio sui sospettati e di ricostruire i loro spostamenti prima e dopo il colpo.

Le misure cautelari e i precedenti penali

Grazie agli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha emesso le ordinanze di custodia cautelare: un arresto domiciliare per uno degli indagati e l’obbligo di dimora, con contestuale obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, per l’altro. Entrambi risultano già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti legati a reati contro il patrimonio, tra cui truffe e furto aggravato, spesso messi a segno con modalità simili a quelle utilizzate nel caso di Asti.

IPA