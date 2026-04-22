Colpo da mezzo milione in gioielleria ad Asti, ladri entrati da un buco nel muro: arrestati
Due arresti ad Asti per furto aggravato: la banda del buco ha svaligiato una gioielleria del centro, rubando preziosi per oltre 500mila euro.
Eseguiti due arresti dalla Squadra mobile di Asti che ha portato alla luce un furto aggravato ai danni di una gioielleria del centro cittadino. I responsabili sono stati individuati e fermati dopo un’indagine serrata, avviata subito dopo il colpo, che ha permesso di ricostruire le modalità e le fasi della rapina, avvenuta lo scorso agosto.
Le indagini e la ricostruzione dei fatti
Come indicato dal portale ufficiale della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato nel mese di agosto, quando due malviventi hanno approfittato della temporanea chiusura di un locale adiacente alla gioielleria per mettere a segno il cosiddetto colpo della “banda del buco”. I ladri si sono introdotti nell’immobile inutilizzato, hanno praticato un’apertura nel muro e sono riusciti così a penetrare nel negozio di preziosi, da cui hanno sottratto oggetti per un valore stimato di oltre 500mila euro.
Il modus operandi dei ladri
L’attività investigativa ha permesso di accertare che i due indagati avevano pianificato il furto nei minimi dettagli. Nei giorni precedenti al colpo, infatti, avevano effettuato diversi sopralluoghi per studiare le abitudini dei proprietari, le possibili vie di fuga e per preparare il buco che avrebbe consentito loro di entrare nella gioielleria senza essere notati.
L’analisi delle immagini e i controlli sul territorio
Gli agenti della Squadra mobile hanno incrociato i dati raccolti dalle telecamere di sicurezza, sia pubbliche che private, con quelli dei controlli effettuati sul territorio nei giorni precedenti al furto. Un ruolo fondamentale è stato svolto anche dall’analisi dei transiti ai caselli autostradali, che ha consentito di restringere il cerchio sui sospettati e di ricostruire i loro spostamenti prima e dopo il colpo.
Le misure cautelari e i precedenti penali
Grazie agli elementi raccolti, l’autorità giudiziaria ha emesso le ordinanze di custodia cautelare: un arresto domiciliare per uno degli indagati e l’obbligo di dimora, con contestuale obbligo di presentazione quotidiana alla polizia giudiziaria, per l’altro. Entrambi risultano già noti alle forze dell’ordine per diversi precedenti legati a reati contro il patrimonio, tra cui truffe e furto aggravato, spesso messi a segno con modalità simili a quelle utilizzate nel caso di Asti.
Il presente articolo è stato redatto con l’ausilio di sistemi di intelligenza artificiale e con una successiva verifica e valutazione umana.